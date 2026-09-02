La insólita historia de una mujer que usaba huellas digitales de silicona para vender lotes ajenos

El fraude no deja de sorprender en el país. La Policía descubrió el caso de una mujer que puso en marcha el ingenio delictivo para quedarse con el dinero de incautos compradores de lotes en Pereira.

Momento de la captura de la presunta estafadora. Foto: Policía

De acuerdo con la investigación de la Policía, la capturada tenía diseñado todo un plan para estafar a los compradores. Acudía al arte de las ventas para seducir a los clientes y ganarse su confianza.

Lo que la mujer no sabía era que su presunto actuar delincuencial ya estaba en el radar de las autoridades, que optaron por usar un agente encubierto para que se hiciera pasar como comprador y desenmascarara a la estafadora.

Así, el 26 de agosto de 2026, investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Pereira, con información aportada por fuente humana y “la intervención de un uniformado encubierto que asumió el rol de supuesto comprador, coordinaron la intervención durante una diligencia en una notaría de Dosquebradas”.

Una mujer en Pereira usaba huellas de silicona para vender lotes ajenos. Foto: Policía.

Añadió la autoridad policial que la mujer, para lograr éxito en la estafa, usaba una cédula falsa y huellas digitales de silicona.

“La mujer llegó al lugar con una cédula de ciudadanía que contenía los datos de otra persona, pero su propia fotografía. Además, durante la diligencia de firma y toma de huellas para la promesa de compraventa, los investigadores descubrieron el mecanismo que habría utilizado para superar la identificación: fragmentos de silicona con impresiones de huellas dactilares, ubicados en los dedos de ambas manos”, reveló la Policía.

Asimismo, señaló la autoridad que “de acuerdo con la investigación, el inmueble pertenecería a una ciudadana residente en EE. UU. y la indiciada habría modificado datos personales de la propietaria, entre ellos número telefónico, dirección y correo electrónico, con el propósito de avanzar en la venta del predio”.

Documentos relacionados con la presunta estafadora. Foto: Policía

“La rápida intervención policial permitió frustrar la transacción y evitar que el inmueble cambiara fraudulentamente de propietario. La promesa de compraventa fue anulada por la notaría y fueron incautados la cédula falsa, un teléfono celular, los fragmentos de silicona con impresiones dactilares y documentación relacionada con el caso”, añadió la Policía.

La capturada quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de uso de documento falso.