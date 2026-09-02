Supuesto cobro de extorsión terminó a tiros en Ocaña, Norte de Santander: hay tres muertos

Lo que debía ser la atención de un reporte policial terminó convertido en una escena de violencia en el barrio Juan XXIII de Ocaña, Norte de Santander.

De La Espriella rechazó el secuestro de tres policías en Norte de Santander y dio orden a la Fuerza Pública: “Condeno”

El hecho vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas que más preocupa a las autoridades en Norte de Santander y Colombia: la extorsión y la violencia asociada a las estructuras criminales.

Además, ocurre en un momento en que el Gobierno nacional ha endurecido su discurso contra los extorsionistas. El presidente Abelardo De La Espriella ha planteado como una de sus banderas la ofensiva contra quienes utilizan la extorsión para intimidar y obtener dinero de ciudadanos y comerciantes, con la promesa de perseguir a estos grupos y fortalecer la respuesta de la Fuerza Pública.

El procedimiento comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana. Según la información conocida por las autoridades, la comunidad había alertado sobre un posible cobro de extorsión dentro de una vivienda.

Sin embargo, el reporte entregado posteriormente por el Departamento de Policía Norte de Santander señaló que los uniformados acudieron al lugar por un caso de presunto hurto durante la mañana de este miércoles, 2 de septiembre. Tres personas murieron, entre ellas un menor de apenas 13 años, y dos policías resultaron heridos luego de un intercambio de disparos con dos presuntos delincuentes.

Este fue uno de los videos captados por algunos usuarios en redes sociales:

Al llegar a la vivienda, los policías fueron recibidos con disparos. La situación rápidamente escaló y se produjo un intercambio de fuego entre los uniformados y los hombres que se encontraban en el inmueble.

En medio del procedimiento, uno de los presuntos delincuentes fue abatido. De acuerdo con la Policía, el hombre habría disparado contra una mujer que se encontraba dentro de la vivienda y que sería la víctima del hurto. La mujer falleció en el lugar.

Un segundo presunto delincuente logró salir de la vivienda y escapar. Según el reporte oficial, durante la huida tomó consigo dos armas de fuego y comenzó a disparar contra los policías que intentaban perseguirlo.

Dos uniformados resultaron heridos durante el cruce de disparos y fueron trasladados para recibir atención médica.

En medio de la fuga también resultó herido un menor de 13 años, quien se encontraba en el sector. El adolescente fue llevado de urgencia a un centro asistencial, pero la gravedad de las lesiones terminó cobrándole la vida.

De acuerdo con declaraciones entregadas a medios por la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Juan XXIII, Luz Stella Galvis Toro, “el menor se movilizaba en bicicleta cuando quedó atrapado en medio de los disparos”. Esta versión deberá ser contrastada y esclarecida dentro de la investigación.

Mientras continúa la búsqueda, investigadores recopilan elementos materiales probatorios para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido dentro y fuera de la vivienda.