Superservicios emite circular ante posibles sequías. Habría población priorizada para recibir agua

Aunque los colombianos ya están sintiendo los efectos del Fenómeno de El Niño, que se manifiesta con altas temperaturas y riesgo de sequía y ocurrencia de incendios, aún parecen ver el evento climático como algo que no les tocará el bolsillo y hasta el abastecimiento de servicios públicos.

La Superintendencia de Servicios Públicos emitió una circular, en la que pone en el visor que la llegada al país del fenómeno de El Niño, oficialmente declarada ya por las autoridades ambientales, agudizará sus efectos calurosos en septiembre.

Las regiones Andina y Caribe estarían entre las más afectadas por las olas de calor y sequía. Por ello, a las entidades que prestan servicios en esas zonas es que va principalmente el llamado de Superservicios.

Generación energia Foto: Adobe Stock

“Activen contingencias”

Encabezando la lista de los llamados están las empresas de servicios públicos del país. “Todas las empresas de servicios públicos del país (energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo) deben proceder a la activación inmediata de sus planes de contingencia".

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Así se los hizo saber la entidad a través de la Circular Externa que emitió este viernes 26 de junio, en la que, además, hace recomendaciones adicionales para tener en cuenta, de manera que se logre enfrentar el fenómeno climático de la mejor manera posible.

Para tener en cuenta

Abastecimiento: Tomar las acciones que sean necesarias para identificar y priorizar el abastecimiento continuo de agua a hospitales, colegios, hogares de la tercera edad y centros penitenciarios ante posibles escenarios de sequía.

Generadores: A las centrales hidroeléctricas: realizar un monitoreo diario de los niveles de embalses y aportes hídricos con miras a optimizar la administración del agua.

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A las térmicas: asegurar el abastecimiento de combustibles y reprogramar mantenimientos para garantizar la operación a máxima capacidad en caso de que los embalses bajen.

Distribuidoras: A las empresas distribuidoras de gas combustible: garantizar que el consumo de los hogares y la demanda esencial estén completamente blindados ante posibles restricciones de oferta.

No se haga el sordo

Con la debida anticipación, las entidades encargadas de monitorear la situación y velar por el abastecimiento de servicios públicos, han venido haciendo llamados a la población, por lo que no debe haber cabida a que la gene se haga la sorda.

La participación de la ciudadanía en un proceso preventivo que ojalá permita no tener que llegar a racionamientos, es fundamental.