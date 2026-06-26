El reciente “doblete sísmico” registrado en Venezuela, un fenómeno que se caracteriza por la ocurrencia de dos terremotos fuertes seguidos en un corto periodo de tiempo, evidenció la importancia que tienen las buenas infraestructuras para resistir esta clase de catástrofes naturales.

A raíz de este hecho, entre varios ciudadanos surgió la duda de si Colombia estaría preparada ante una emergencia de tal magnitud.

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En entrevista con el medio de comunicación El Tiempo, Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respondió a esta inquietud señalando que el país cuenta con fortalezas significativas en lo relacionado con la atención de contingencias sísmicas. No obstante, advirtió que aún existen importantes retos en materia de preparación ciudadana frente a eventos de gran magnitud.

“Colombia es uno de los países que tiene mayor capacidad en este tipo de situaciones, particularmente en gestión del riesgo y en el manejo de emergencias ocasionadas por terremotos”, indicó el director de la UNGRD.

El funcionario aseguró que la capacidad que tienen actualmente las autoridades para la gestión de crisis similares es el resultado de las lecciones aprendidas en diferentes emergencias registradas en el pasado, lo que posiciona a Colombia como uno de los territorios con mejor capacidad operativa de la región para el manejo de desastres causados por terremotos.

La destrucción en la zona de La Guaira fue captada en imágenes aéreas. Foto: Foto: Captura de video de Viory

Otro de los factores clave que ayuda a reducir la vulnerabilidad es la normativa de construcción sismorresistente vigente desde la década de 1990. Este marco legal regula el diseño, los materiales y los métodos de edificación en el país, garantizando que las nuevas estructuras mitiguen los impactos de los temblores y protejan la vida de las personas.

Asimismo, Pava resaltó la labor ejercida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la cual es fundamental para la gestión del riesgo debido al monitoreo constante de los movimientos telúricos en tiempo real, lo que permite emitir alertas tempranas y entender el comportamiento del subsuelo.

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Por otro lado, la UNGRD recuerda que “Colombia es un territorio altamente sísmico” debido a su ubicación geográfica. El país se encuentra ubicado cerca de numerosas fallas geológicas; de hecho, las tres cordilleras que atraviesan el territorio nacional son el resultado directo del movimiento y choque de las placas tectónicas.

Debido a estos factores de riesgo, las autoridades enfatizan en la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana frente a los sismos. El objetivo es que, ante un eventual escenario de emergencia, las personas sepan cómo reaccionar de manera adecuada y el pánico colectivizado no cause estragos adicionales.

Además desde varios años se ha venido educando a la población colombiana con jornadas cada año de simulacros como respuesta ante un tipo de evento sísmico, invitando a jornadas en las que participan empresas, colegios, universidades y distintas entidades, con el fin de prevenir y mitigar lo que ocurra en una eventualidad.

Se recuerda a la comunidad que ante cualquier temblor que llegue a registrarse, los ciudadanos pueden reportar si lo sintió en su territorio en la plataforma oficial del SGC, una herramienta comunitaria que ayuda a las autoridades a mapear de forma precisa los efectos de estos fenómenos naturales.