Antes de viajar, revise el clima: pronóstico del Ideam para el puente festivo del 29 de junio

Colombia inicia un nuevo periodo de descanso prolongado con motivo de la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo, la cual cierra el ciclo de puentes festivos del mes de junio.

Antes de salir, revise cómo estará el clima en su región este viernes 26 de junio

Ante la proyección de un incremento en el flujo de viajeros por las principales carreteras del país debido a la realización de ferias locales, las autoridades meteorológicas emitieron sus alertas. Conocer las variables del tiempo permite prever el estado de la infraestructura vial y las condiciones de operación en las terminales aéreas.

El municipio boyacense de clima cálido donde comer bocadillos y otros postres artesanales es un plan imperdible

Condiciones del tiempo para el sábado 27 de junio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el reporte de las tendencias climáticas que regirán desde la noche de este viernes hasta el próximo lunes festivo. Para la jornada del sábado, la entidad prevé precipitaciones en sectores de la región Pacífica y en el noroccidente de la zona Andina.

Durante la tarde y la noche, las lluvias se extenderán hacia la Orinoquía, el occidente de la Amazonía y, bajo una modalidad dispersa, sobre el centro y norte del área Andina.

🌦️ PRONÓSTICO NACIONAL PARA LAS PRÓXIMAS 6 HORAS



Para la tarde y noche de hoy viernes se prevén precipitaciones entre moderadas y fuertes 🌧️, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas ⚡, especialmente en las siguientes regiones:



⛱️ Región Caribe

📍 Sur de Bolívar y… pic.twitter.com/5TRLGYkfMJ — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) June 26, 2026

El Ideam detalló que los departamentos con mayor probabilidad de recibir aguaceros durante la mayor parte del día son Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En las horas de la tarde y de la noche, los núcleos de humedad se concentrarán en Antioquia, Santander, Boyacá, Meta, Arauca, Vichada, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Por el contrario, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en la mayor parte de la región Caribe, predominará el tiempo seco.

Tendencias para el domingo 28 y lunes 29 de junio

Para el domingo, los análisis meteorológicos indican una disminución en la extensión y los volúmenes de agua respecto a los días previos.

A pesar de la baja en los indicadores, persistirán los eventos de lluvias en puntos focalizados de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía en horarios vespertinos. Los mayores registros de probabilidad se asignaron a Chocó, Antioquia, el occidente de Santander, Córdoba, Sucre, el sur de Bolívar, Meta, Guaviare, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo.

Mapa del clima para el lunes 29 de junio. Foto: Ideam

Finalmente, el Ideam advirtió que para el lunes festivo se espera un nuevo incremento de las precipitaciones sobre gran parte de la geografía nacional, presentándose registros de moderados a fuertes en las cuatro regiones continentales mencionadas.

Los flujos de agua se concentrarán sobre el centro y occidente del territorio nacional y en el piedemonte llanero durante las últimas horas del día. La entidad recomendó a los conductores mantener el monitoreo en los departamentos de Cundinamarca, Casanare y Amazonas por saturación de suelos.