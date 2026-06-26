Las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas estarán marcadas por un contraste entre lluvias intensas en amplias zonas del país y tiempo seco en otras regiones, acompañado de altas temperaturas y sensación térmica elevada.

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Pronóstico del clima por regiones en Colombia para las próximas 24 horas

Durante este viernes se espera un panorama de cielo entre parcial y mayormente nublado sobre gran parte del territorio nacional.

En la región Caribe se prevén lluvias ligeras a moderadas durante la mañana y la tarde sobre el mar Caribe colombiano, el golfo de Urabá y el suroriente del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En horas de la tarde y la noche las precipitaciones se extenderán hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, el norte de Cesar y Magdalena, además del sur de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Entretanto, Atlántico, el norte de Bolívar, Sucre y La Guajira mantendrán condiciones mayormente secas.

La región Pacífica continuará siendo una de las más afectadas por las lluvias.

Se pronostican precipitaciones moderadas a fuertes, principalmente durante la tarde y la noche, en Chocó, el norte y suroriente del Valle del Cauca y el occidente y sur de Cauca y Nariño.

También se esperan lluvias sobre la plataforma marítima del Pacífico.

En la región Andina, la mañana transcurrirá con tiempo mayormente seco.

Sin embargo, durante la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero, el norte de Tolima y el oriente de Huila.

Sin embargo, amplios sectores de estos departamentos continuarán con predominio de tiempo seco.

Para la Orinoquía se prevé abundante nubosidad y lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en Meta y Vichada.

En la Amazonía persistirá el cielo mayormente nublado con precipitaciones de moderadas a fuertes sobre Caquetá, Vaupés, Putumayo, Guainía, Amazonas y otras zonas del piedemonte amazónico.

Las temperaturas máximas estarán cerca o incluso por encima de los valores habituales para junio en el centro y norte del Caribe colombiano y en sectores del centro y oriente de la región Andina.

Estas condiciones favorecerán una sensación térmica elevada, especialmente durante la tarde en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Tolima, Huila, Norte de Santander, Boyacá, Caldas y Cundinamarca.

Bogotá tendrá una jornada mayormente seca, aunque en la tarde podrían registrarse lloviznas aisladas Foto: Getty Images

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Colombia

Barranquilla: se espera una jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima será de 33 °C.

Cartagena: predominará el tiempo seco con cielo entre ligero y parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 34 °C.

Bucaramanga: la mañana estará marcada por cielo mayormente nublado y tiempo seco.

Durante la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras. La temperatura máxima será de 29 °C.

Medellín: se prevé cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante el día.

No se descartan lluvias ligeras sectorizadas en la noche. La temperatura máxima será de 28 °C.

Tunja: tendrá cielo mayormente nublado y tiempo seco durante gran parte de la jornada.

En la tarde podrían presentarse lloviznas y lluvias ligeras. La temperatura máxima será de 20 °C.

Cali: la mañana será mayormente seca con cielo nublado.

Para la tarde y la noche se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas. La temperatura máxima llegará a 30 °C.

Popayán: se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

En la tarde aumentará la probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras. La temperatura máxima será de 26 °C.

Bogotá: se espera una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado y predominio de tiempo seco en Bogotá.

Durante la tarde podrían presentarse lloviznas o lluvias ligeras en Usme y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima estimada será de 20 °C.