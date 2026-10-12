Vendedor ambulante murió en la autopista Medellín-Bogotá, en Rionegro

Un vendedor ambulante murió en un siniestro vial en Rionegro; al parecer, cayó de un bus.

Un vendedor ambulante perdió la vida en la tarde de este lunes festivo, 12 de octubre, en un siniestro vial ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Belén, en Rionegro, Antioquia.

Las primeras informaciones apuntan a que el hombre habría caído de un bus, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

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¿Qué se sabe sobre la caída del bus?

La principal hipótesis conocida hasta ahora señala que el vendedor ambulante se habría caído de un bus.

Sin embargo, no se ha establecido oficialmente cómo ocurrió la caída, si el vehículo estaba en movimiento o si hubo otros factores involucrados.

Por ahora, la información se mantiene como una hipótesis, mientras las autoridades entregan un reporte que permita aclarar lo sucedido.

Tampoco se ha informado si el conductor del vehículo fue identificado o si hay otros involucrados en el caso.

El hecho generó la presencia de organismos de emergencia en este corredor vial del Oriente antioqueño.

Según informó en medios regionales, unidades de las autoridades de tránsito y del Cuerpo de Bomberos de Rionegro acudieron al lugar para atender la situación.

Pese a la atención de la emergencia, el hombre falleció en el sitio.

Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente su identidad ni se han conocido detalles que permitan establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

Accidentes viales durante el puente festivo en Antioquia

El caso se conoce en medio de las movilizaciones por el puente festivo de octubre.

De acuerdo con un balance publicado por MiOriente, con información de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en las carreteras de Antioquia se habían registrado 27 siniestros viales, con un saldo de nueve personas fallecidas y 35 lesionadas.

El mismo reporte señaló que, durante ese periodo, se habían movilizado más de 1,3 millones de vehículos, entre entradas y salidas del departamento.

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Estas cifras corresponden al balance general de movilidad.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre el accidente ocurrido en el sector Belén, en Rionegro, para establecer cómo murió el hombre y precisar las circunstancias de este hecho.

Pese a la gravedad del accidente, no se han confirmado restricciones en la circulación por la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Belén, en Rionegro.