Una vivienda del barrio San Cayetano, en Cali, resultó afectada por un incendio estructural este domingo 11 de octubre. Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y entregaron el balance de los daños ocasionados por las llamas.

La alerta movilizó a los organismos de socorro hasta la carrera 14 con calle 4, donde se encontraba el inmueble afectado. El fuego destruyó dos habitaciones y ocasionó daños parciales en una tercera.

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En esos espacios se almacenaban madera y material de reciclaje, elementos que estaban dentro de las áreas comprometidas por la conflagración.

La vivienda era de un solo nivel y estaba construida principalmente en bahareque y mampostería. Los bomberos ingresaron para verificar las condiciones del inmueble y realizar las maniobras necesarias para controlar el fuego.

Para atender el incidente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali desplegó dos máquinas con ocho unidades, una máquina de altura con dos unidades y una ambulancia con dos paramédicos.

También se dispuso de una móvil logística para apoyar las labores.

La intervención permitió controlar y extinguir las llamas.

Una vez finalizadas las tareas, los equipos verificaron las condiciones del inmueble y dieron por terminada la atención de la emergencia.

Uno de los datos más importantes del balance es que no se reportaron personas lesionadas.

#ATENCIÓN📍Tres de las cuatro habitaciones de una vivienda fueron consumidas por las llamas en el barrio San Cayetano, oeste de #Cali. #Bomberos controlaron el #incendio y no se reportan personas afectadas. La bombero Ana María Pantoja entregó detalles de la emergencia. https://t.co/ipk98Sxa7f — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) October 11, 2026

De acuerdo con la información entregada por los bomberos, al ingresar a la vivienda tampoco encontraron personas ni animales en su interior.

Después de controlar el incendio, la propietaria de la vivienda llegó al lugar y recibió información sobre las afectaciones registradas en el inmueble.

Según la información divulgada por los medios que cubrieron el caso, la mujer manifestó que no vivía en la casa afectada por el incendio.

El reporte de los organismos de socorro se concentró en los daños materiales y en las labores realizadas para controlar la emergencia.

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Hasta la información publicada por los medios locales, no se habían precisado las causas del incendio.

El caso dejó importantes afectaciones en varias habitaciones de la casa, aunque la intervención de los bomberos permitió extinguir las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.