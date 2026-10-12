Senador Hernán Cadavid arremete contra Matador por insultos a la primera dama: “No le sirve la sanción legal”

“A Matador no le sirve la sanción legal, ni la sanción social. Le sirve es que le metan la mano como un hombre para que aprenda a respetar a las mujeres”.

Con ese polémico mensaje en su cuenta de X, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid se sumó al debate por el ataque en redes del dibujante Julio César González Quiceno, Matador, a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

La discusión comenzó con un trino de Matador contra la primera dama. “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica", escribió el risaraldense.

lunarLas flores de Matador a la jueza del caso Uribe

Ese mensaje fue objeto de un contundente rechazo. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el expresidente Iván Duque, por citar solo dos ejemplos, salieron en defensa de la primera dama.

“Hay mensajes que retratan moralmente a quien los escribe. Este es uno de ellos. Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco”, escribió el vicepresidente en su cuenta de X.

“Y pensar que durante años a un tipejo capaz de expresarse así se le concedió algún grado de reconocimiento público. Inconcebible. Rechazo total. Y ojalá alguna vez se comporte como un ser racional”, agregó.

Gobierno de Abelardo De La Espriella rechaza ataque de Matador contra Ana Lucía Pineda: “La misoginia no puede disfrazarse de humor”

Mientras que el expresidente escribió: “La primera dama, Ana Lucía Pineda, es una persona íntegra, trabajadora y motivada por el servicio a Colombia”, dijo Duque.

Y añadió: “Los ataques miserables de un maltratador que se ha hecho notorio por violencia contra la mujer solo reiteran su condición criminal y ameritan el rechazo generalizado de todo el país”.

Denuncian en Fiscalía al caricaturista Matador por insultos a la primera dama, Ana Lucía Pineda: estos serían los delitos

En 2023, en su calidad de abogado, Abelardo De La Espriella interpuso una demanda contra Matador por violencia de género, por un episodio de agresión contra su esposa que él mismo admitió.

Esta tarde, Matador también fue denunciado ante la Fiscalía. A través de las plataformas digitales, Santiago Sánchez Mosquera y Tomás Francisco Flórez Romero pidieron al ente acusador que se inicie una investigación penal contra Matador, “atendiendo nuestro deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia y de denunciar todos los delitos de los que tengamos conocimiento, nos permitimos solicitar la investigación penal contra el sr. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ QUICENO, conocido como Matador, por una situación que menoscaba gravemente la integridad personal y moral de la dra. ANA LUCÍA PINEDA, primera dama de la nación”, escribieron en la demanda.

Lo señalan de injuria, calumnia y hostigamiento agravado.