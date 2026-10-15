Lorenzo mira con atención: doblete de Jhon Durán para triunfo del Benfica resuena en Colombia

Jhon Durán reaparece en el Benfica de Portugal y, además de ser titular en el estadio Da Luz de Lisboa, se fue de doblete en el triunfo 4-1 ante el Celtic de Escocia en la segunda fecha de la Europa League de la Uefa.

El atacante se hizo presente apenas a los cinco minutos con gran ejecución de penalti para abrir el marcador.

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Y no solo fue el cobro: se inventó una obra maestra, ejecutó al estilo Panenka y dejó perplejo al comentarista que estaba transmitiendo a través de ESPN. Más adelante, sobre el 36′, alargó el marcador y así se ratificó como la figura de la cancha con un gran doblete.

Su segundo gol se gestó luego de una gran recuperación por el medio, que avanzó con dos toques largos para romper el bloque medio del Celtic y, al final, dejar a Jhon Durán a tiro de gol.

El delantero colombiano solo tuvo que aguantar a su marcador y, aprovechando su perfil zurdo, no necesitó un enganche extra, sino que remató cruzado a la salida del portero para dejar el 3-0 parcial.

¡LOS SUDAMERICANOS ESTÁN ENCENDIDOS! Otra asistencia de Prestianni y doblete de Jhon Durán para sellar el 3-0 de Benfica vs. Celtic. 📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/lidgVB1lbT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Fue una gran jugada que se complementó con el penalti que ejecutó al principio y que se convirtió en una buena noticia para el técnico Néstor Lorenzo, pues en el entorno de la Selección Colombia se podría hablar de un atacante de quilates que estaría de vuelta en la próxima convocatoria de noviembre.

Periodista de ESPN se sorprendió

El doblete le permite a Jhon Durán llegar al cuarto gol con la camiseta del Benfica de Portugal. Hasta ahora había anotado por la liga portuguesa, por la fase previa de la Europa League y se había quedado con ganas de celebrar en la victoria contra el AC Milan en San Siro.

El delantero antioqueño no solo cobró con sangre fría ante el arquero Viljami Sinisalo, sino que también provocó la jugada que terminó siendo señalada como penal. El periodista de ESPN a cargo de la transmisión oficial de televisión se rindió en elogios.

¡¡ESTÁS LOCO, JHON!! Durán se hizo cargo del penal y la PICÓ para anotar el 1-0 de Benfica vs. Celtic a los 4’ minutos de juego. 📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/ONppjRdJvS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

En la transmisión oficial para Sudamérica hicieron comentarios positivos sobre el cobro de Jhon Jáder Durán. Bambino Pons soltó el comentario: “Es un loco de los lindos”, luego de picar la pelota.

“Durán, con una serenidad olímpica y gran clase, golpea el balón con la izquierda. Sinisalo se lanza a su izquierda y el balón rueda lentamente hacia la red. Penalti a lo Panenka”, escribió A Bola en su cubrimiento minuto a minuto.