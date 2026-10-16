ICBF rinde homenaje a Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, por su aporte a la creación de la entidad

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en cabeza de Carolina Restrepo, rindió un homenaje a Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, por su aporte a la creación de la entidad.

“Quiero hacer un reconocimiento muy especial a una mujer extraordinaria, Yolanda Pulecio. Nuestra querida ‘Mamá Yolanda’. Una mujer que ha dedicado más de 70 años de su vida a la niñez de Colombia. 70 años de entrega, de compromiso y de amor”, manifestó la directora del instituto, quien le entregó una placa a la madre de Betancourt.

Así fue el homenaje del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, por su aporte a la creación de la entidad. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/WXBKj7BJ32 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2026

Pulecio, como directora del Departamento de Asistencia Social de Bogotá, apoyó a Cecilia de la Fuente de Lleras y a Juan Jacobo Muñoz, exministro de Salud, en el impulso al proyecto que se convirtió en la Ley 75 de 1968, con la que nació el ICBF.

Igualmente, recordaron que en 1958 fundó el Albergue Infantil Mamá Yolanda para atender a niños en situación de calle y abandono, una institución que posteriormente trabajó con el ICBF.

“Exalto su convicción profunda: que ningún niño debería crecer sin protección, sin oportunidades, sin alguien que crea en él. Mamá Yolanda usted nos recuerda que detrás de cada programa hay algo más importante: la vida de un niño y el futuro de una familia”, dijo Restrepo en el evento.

Pulecio fue al homenaje fue acompañada de su hija, la exsecuestrada y excandidata presidencial Ingrid Betancourt.