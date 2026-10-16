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“Que incoherencia. Admiten la eutanasia y matar fetos, pero prohíben sacrificar animales por viejos”: Salud Hernández-Mora

La columnista criticó la decisión de la Corte Constitucional que limita la posibilidad de muerte asistida a los animales.

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Redacción Semana
16 de octubre de 2026 a las 9:15 a. m.
Salud Hernández-Mora criticó la falta de coherencia de las decisiones de la Corte Constitucional.
Salud Hernández-Mora criticó la falta de coherencia de las decisiones de la Corte Constitucional. Foto: Fotomontaje SEMANA

En una decisión que ha generado múltiples reacciones, la Corte Constitucional, en una sentencia con ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, declaró inexequible un artículo del Estatuto Nacional de Protección de los Animales que permitía el sacrificio de animales por vejez extrema, con la condición de que no ocasionaran crueldad, sufrimiento o prolongación de la agonía.

Liberan 57 animales silvestres en el Campus Vivo de la Universidad de Medellín.
Liberan 57 animales silvestres tras completar sus procesos de atención y recuperación

La norma no establecía unos críterios claros para determinar qué edad era pertinente para tomar una decisión como esta y la Corte estableció que alcanzar una edad avanzada no equivale automáticamente a encontrarse en una situación que autorice su sacrificio.

Ante esa decisión, la periodista Salud Hernández-Mora comentó: “Que ridiculez y que incoherencia. Admiten la eutanasia y, peor, matar fetos de hasta seis meses, pero prohíben sacrificar animales por viejos para que no sufran. En fin…Corte Constitucional prohíbe sacrificar animales por ‘vejez extrema’ en Colombia".

En el país la Corte Constitucional ha tomado decisiones alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo que permiten a las mujeres realizar este procedimiento hasta casi los 6 meses de gestación y también se permite la eutanasia bajo unas condiciones.

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