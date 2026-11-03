Cayó en Girardot alias Peralta, segundo al mando del grupo criminal Solo Valle

La Policía Nacional en Cundinamarca, mediante labores operativas desarrolladas por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y el Grupo de Operaciones Especiales, ejecutó la captura en flagrancia de alias Peralta, señalado como el segundo al mando del grupo delincuencial, Solo Valle.

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El operativo se materializó a través de diligencias de registro y allanamiento en el municipio de Girardot, donde las unidades policiales sorprendieron al investigado en posesión de armamento sin los permisos de porte legal.

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De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el detenido actuaba como el principal hombre de confianza de alias Chilinga, máximo articulador de la estructura criminal en esa zona del departamento.

Las indagaciones preliminares precisan que alias Peralta lideraba la ejecución de homicidios selectivos, el control de zonas de microtráfico de estupefacientes y el despliegue de hurtos violentos en la jurisdicción urbana.

Durante el procedimiento de allanamiento, los uniformados incautaron un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos y un arma de fuego de fabricación artesanal tipo changón.

Asimismo, los registros del sistema institucional confirmaron que el capturado cuenta con un amplio prontuario que incluye anotaciones judiciales previas por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Impacto operativo y reporte de la comandancia departamental

Tras la consolidación del procedimiento de captura, el procesado fue notificado de sus derechos y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder formalmente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Cae alias Peralta en allanamiento en Girardot: le hallaron revólver y changón artesanal. Foto: Policía de Cundinamarca

Frente a los resultados de la intervención en el alto Magdalena, el comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, coronel Luis Carlos Romero Galvis, destacó la neutralización del accionar delictivo de este subgrupo operativo en el municipio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas.

El jefe de la unidad departamental resaltó la importancia táctica de la detención dentro del plan de choque contra las bandas criminales regionales. “La Policía Nacional en Cundinamarca (...) capturó en Girardot a alias Peralta, señalado como el terror del crimen en este municipio. Este sujeto sería el segundo al mando del Grupo Delincuencial Común organizado Solovalle y hombre de confianza de alias Chilinga (...) Con esta captura, la Policía Nacional propina un golpe contundente a las estructuras criminales Solovalle, debilitando su accionar delictivo y reafirmando nuestro compromiso inquebrantable por la seguridad”, aseveró el coronel Romero Galvis al término de las operaciones en la localidad.