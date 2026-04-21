El negocio de los servicios transaccionales en Colombia sigue mostrando dinamismo, impulsado por la digitalización y la diversificación del portafolio. Así lo reflejan los resultados de Grupo Gelsa, que en 2025 movilizó más de $3,56 billones a través de más de 1.000 millones de transacciones.

Este volumen permitió a la compañía registrar ingresos operacionales superiores a $840.000 millones, consolidando su posición en el mercado.

La categoría de juegos de suerte y azar lideró el movimiento de recursos, con $1,8 billones transados, equivalentes al 51,1 % del total, seguida por el segmento de recaudos, que alcanzó $1,2 billones.

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El desempeño también se reflejó en la generación de premios. Solo en el juego de chance se distribuyeron más de $224.000 millones a más de un millón de ganadores, mientras que otros productos como Baloto, MiLoto y loterías sumaron más de $60.000 millones adicionales.

En términos de ingresos, el chance concentró el 65,2 %, seguido por BetPlay (16,5 %), Súper Astro (8,4 %) y las loterías (3,6%).

“El 2025 fue un año de consolidación tecnológica y comercial que nos prepara para seguir liderando el mercado y continuar consolidándonos como una compañía de progreso país”, afirmó Mauricio Chaparro, Gerente General de Grupo Gelsa.

La hoja de ruta del grupo también estuvo marcada por la inversión. En 2025, destinó más de $24.000 millones a proyectos de transformación digital y al desarrollo de su modelo fintech.

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Entre ellos se destaca ‘TodoPay’, una billetera digital desarrollada junto a ‘Powwi’, que permite realizar pagos y cobrar premios desde el celular. Esta solución se integra a la app 'Paga Todo’, que ya supera los 350.000 usuarios y creció 30 % en ventas frente a 2024.

Más allá de los resultados financieros, la compañía reportó transferencias cercanas a $70.000 millones al sistema de salud de Bogotá y Cundinamarca en 2025, alcanzando un acumulado histórico de $1 billón.