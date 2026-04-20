Los 4 signos del zodiaco con mayor posibilidad de ganar la lotería en la semana del 20 al 26 de abril

En una semana atravesada por movimientos astrales que prometen dinamizar la energía financiera, la astrología vuelve a ser referencia para quienes buscan un golpe de suerte.

Entre el 20 y el 26 de abril, algunas energías del universo favorecerían especialmente a ciertos signos del zodiaco en temas relacionados con el dinero y los juegos de azar.

Aunque no existen garantías cuando se trata de la lotería, estas lecturas despiertan curiosidad y alimentan la ilusión de que el universo podría dar una mano inesperada.

Los creyentes de la astrología aplican las lecturas del horóscopo para participar en loterías. Foto: Fotos de Getty Images

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Con el ingreso del Sol en Tauro, este signo de tierra se convierte en uno de los grandes protagonistas de la semana. La energía vinculada con la prosperidad y la perseverancia, se vería fortalecida, lo que podría traducirse en oportunidades económicas poco habituales.

Para quienes creen en estas influencias, este sería un momento perfecto para buscar la suerte, especialmente si se actúa con calma y estrategia.

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo también aparece entre los signos mejor proyectados en este periodo. La relación favorable entre el sol y las estrellas asociados con la abundancia potenciaría su intuición.

Durante esta semana, prestar atención a corazonadas o coincidencias podría marcar la diferencia.

Signos que tendrán suerte esta semana, según la astrología. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario tendría una semana particularmente activa en términos de oportunidades. Su naturaleza arriesgada y abierta a lo nuevo podría llevarlo a participar en dinámicas que normalmente no consideraría, aumentando así sus posibilidades de obtener dinero de forma inesperada.

Para este signo, la clave estaría en no dejar pasar oportunidades inesperadas, incluso aquellas que parezcan poco convencionales.

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis cierra la lista de los signos con mayor probabilidad de atraer fortuna en estos días. Su intuición y conexión emocional con el entorno podrían potenciarse gracias a ciertos tránsitos planetarios favorables.

En este contexto, los presentimientos, sueños o señales tendrían un valor especial al momento de tomar decisiones relacionadas con el dinero o el azar.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.