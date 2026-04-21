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Resultados loterías hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, martes 21 de abril

Para quienes están pendientes de los resultados, es importante tener en cuenta que la información oficial se actualiza progresivamente.

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Redacción Loterías
21 de abril de 2026, 11:10 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 21 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 21 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este martes 21 de abril, los jugadores en Colombia volvieron a poner a prueba su suerte con los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los chances más seguidos en el país por su frecuencia y premios atractivos. Como es habitual, los resultados se fueron conociendo a lo largo del día, manteniendo la expectativa entre quienes participan en estas dinámicas que combinan tradición y emoción.

Estos juegos de azar continúan siendo una opción popular no solo por la posibilidad de ganar dinero, sino también por la facilidad de acceso y la variedad de horarios en los que se realizan los sorteos.

Para quienes están pendientes de los resultados, es importante tener en cuenta que la información oficial se actualiza progresivamente, por lo que se recomienda consultar fuentes confiables para verificar los números ganadores y evitar confusiones. Además, en caso de resultar ganador, lo ideal es seguir los procedimientos establecidos por cada operador para reclamar el premio de forma segura.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5701.
  • La Quinta: 8.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente