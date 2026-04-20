Comprar lotería desde el celular: Claro lanza nueva opción en su app

La digitalización sigue ganando terreno en Colombia y ahora llega al mundo de las loterías. Los usuarios de Claro Colombia podrán comprar sus billetes de forma virtual a través de la App Mi Claro, gracias a la integración de ‘billuyo’ en la plataforma.

Con esta alianza, los usuarios podrán adquirir fracciones o billetes completos de las principales loterías del país como Bogotá, Medellín, Valle o Santander, sin necesidad de desplazarse.

Todo el proceso se realiza de manera digital y, una vez hecha la compra, el comprobante es enviado por canales como correo electrónico y WhatsApp. Además, la plataforma notificará automáticamente a los usuarios en caso de resultar ganadores.

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La iniciativa apunta a ampliar el acceso a estos juegos tradicionales en un entorno cada vez más digital.

Según explicó Rodrigo Prieto, director de Proyectos de billuyo, esta integración no solo facilita la compra, sino que también impulsa el impacto social de las loterías, cuyos recursos están destinados al sistema de salud.

Desde el lado del operador, Jaime Tole, director de Innovación de Claro Colombia, destacó que la llegada de billuyo a la aplicación representa una oportunidad para conectar las loterías con millones de usuarios en todo el país, combinando tecnología, cobertura e inclusión financiera.

Para comprar lotería a través de billuyo en la App Mi Claro, el usuario debe descargar o actualizar la aplicación desde la tienda de su celular, ingresar con su registro en la opción de personas y asegurarse de tener asociado su servicio.

Una vez dentro, solo debe dirigirse a la sección de “Comercios”, luego a “Diversión” y allí seleccionar billuyo, donde podrá elegir y adquirir su lotería de manera digital.

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En este caso, la apuesta busca modernizar la experiencia del usuario, mejorar la trazabilidad de las compras y fortalecer la transparencia en los sorteos.

Así, la compra de lotería deja de depender exclusivamente de puntos físicos y se adapta a los hábitos digitales de los colombianos, en un modelo que mezcla entretenimiento, tecnología e impacto social en una sola plataforma.