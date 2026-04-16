En un mercado laboral cada vez más competitivo, donde la experiencia práctica se ha vuelto determinante para acceder a un empleo formal, las grandes compañías empiezan a jugar un papel clave en la formación de talento joven.

Claro Colombia abrió una nueva convocatoria nacional de prácticas para el segundo semestre de 2026, con una oferta de 60 vacantes dirigidas a estudiantes universitarios de distintas regiones del país.

La iniciativa, que estará disponible hasta el 30 de abril, busca acercar a los jóvenes a un entorno real de trabajo dentro de una de las principales compañías de tecnología del país.

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El programa está orientado a estudiantes que se encuentren en etapa de práctica en carreras como ingenierías, ciencia y analítica de datos, administración de empresas, contaduría, finanzas, comunicación social, psicología y mercadeo, entre otras.

Durante el periodo de práctica, los seleccionados contarán con un contrato a término definido y tendrán acceso a una experiencia integral que combina formación y ejecución.

El programa incluye capacitación en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, así como la participación en proyectos estratégicos de la compañía, lo que permite a los practicantes desarrollar habilidades alineadas con las demandas actuales del mercado laboral.

Además de la experiencia formativa, Claro ofrece beneficios como bonificaciones, días de vacaciones, auxilios para lentes, apoyo para medicina prepagada y servicios de la compañía. Estos incentivos buscan fortalecer la propuesta de valor para los jóvenes en un entorno laboral cada vez más competitivo.

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La compañía, que cuenta con más de 40 millones de usuarios y cobertura en 1.104 municipios, se posiciona como un actor clave en el desarrollo tecnológico del país.

A través de este tipo de convocatorias, apuesta por la formación de talento joven y por su integración en sectores estratégicos como la conectividad, la nube y la inteligencia artificial, áreas que marcarán la evolución del empleo en Colombia en los próximos años. Para más información sobre el proceso, visite la página web de la compañía.