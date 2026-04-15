Acceda a las 115.000 vacantes laborales disponibles en Colombia; paso a paso para aplicar

El mercado laboral colombiano muestra señales de recuperación. Para febrero de 2026, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 %, lo que significó una reducción frente al 10,3 % registrado en el mismo mes de 2025. Por su parte, la participación laboral se mantuvo en 64,7 %, mientras que la tasa de ocupación alcanzó el 58,7 %, por encima del 58,0 % del año anterior.

Este panorama refleja una mayor dinámica en la generación de empleo, con más de 115 mil vacantes activas en el país, abriendo nuevas posibilidades para quienes buscan ingresar al mercado laboral, mejorar sus condiciones actuales o retomar su vida profesional.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Stock / Magneto

Desarrollador de IA – Medellín

Empresa empleadora: Servicio de Empleo Comfama

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

¿Le apasiona la inteligencia artificial y tiene ganas de unirse a un equipo innovador en Medellín? Se requiere para el equipo de trabajo un desarrollador de IA comprometido con la excelencia y la innovación.

Responsabilidades:

Desarrollar y optimizar algoritmos de inteligencia artificial.

Implementar soluciones de IA en proyectos empresariales.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar la IA en diferentes áreas.

Mantenerse actualizado con las últimas tendencias en inteligencia artificial.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como desarrollador de IA.

Conocimientos sólidos en aprendizaje automático y redes neuronales.

Experiencia en lenguajes de programación como Python o R.

Familiaridad con herramientas de IA como TensorFlow y PyTorch.

Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y comunicarse efectivamente.

¡Aplique acá!

Líder punto de venta – Villavicencio

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Si tiene experiencia como gerente de tienda o coordinador de ventas al detalle y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.

Optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tienda.

Supervisar y mejorar procesos administrativos logísticos y contables.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.

Implementar estrategias de marketing y servicio.

Administrar recursos inventarios y activos.

Requerimientos:

3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.

Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.

¡Aplique acá!

Empresas en Bogotá ofrecen vacantes de medio tiempo en distintos sectores

Cajero fin de semana – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como cajero o asistente de caja, será la cara visible de la tienda, desempeñando un papel clave en el área de atención al cliente y operaciones.

Responsabilidades:

Atender y gestionar las transacciones de los clientes de manera eficiente y precisa.

Garantizar un excelente servicio al cliente resolviendo inquietudes y brindando asistencia.

Mantener el área de caja organizada y limpia asegurando la disponibilidad de materiales y suministros.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención y servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como cajero, asistente de caja u operador de caja.

Disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Habilidades de atención al cliente y comunicación efectiva.

Conocimientos básicos de manejo de caja registradora y transacciones monetarias.

¡Aplique acá!

Gestor de sede – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 6.158.600

El objetivo del rol es garantizar la adecuada operación de las sedes mediante una gestión integral, oportuna y estratégica, asegurando el cumplimiento de la promesa de valor al cliente, los retos organizacionales y la normativa vigente.

Responsabilidades:

Coordinar y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios de la sede.

Implementar y cumplir los retos estratégicos definidos por la organización.

Gestionar los recursos físicos y tecnológicos, articulando con los procesos de apoyo.

Garantizar estándares de calidad, seguridad y experiencia de servicio.

Optimizar los recursos financieros, maximizando ingresos y eficiencia.

Liderar y potenciar el desarrollo del talento humano, impulsando el logro de metas estratégicas.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia mínima de 2 años en: administración de personal, gestión de instalaciones y atención al cliente.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos de domingo a domingo (44 horas semanales).

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Auxiliar de farmacia ambulatoria – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.

Responsabilidades:

Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.

Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.

Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.

Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.

Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.

Horarios son turnos rotativos, es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.