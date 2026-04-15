EMPLEO

Trabajo sin experiencia: así puede aplicar a más de 12.000 ofertas laborales en Colombia

Oportunidades disponibles para diferentes perfiles.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

15 de abril de 2026, 4:28 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Buscar empleo sin experiencia puede representar un reto, especialmente por la exigencia de trayectoria en algunas ofertas, la construcción de una hoja de vida sólida y la alta competencia en los procesos de selección. Frente a este escenario, hoy el país cuenta con más de 12 mil vacantes disponibles para personas sin experiencia, abriendo nuevas oportunidades para iniciar una trayectoria laboral.

Consejos para los candidatos:

Para aumentar las posibilidades de ser seleccionado, es clave destacar habilidades blandas como la responsabilidad, la disposición para aprender y el trabajo en equipo. También es útil complementar el perfil con cursos cortos, certificaciones o conocimientos digitales que aporten valor.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones. Tenga en cuenta que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

Creativo Getty
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Gestor comercial - Cali

Empresa empleadora: Activos

Salario: $ 1.750.905

Empresa líder está en búsqueda de gestor comercial y gestor operativo para reconocida empresa.

Responsabilidades:

  • Conocimiento de procesos, ubicación y promoción del punto asignado.
  • Conocimiento del producto de crédito educativo.
  • Montaje y mantenimiento de los puntos de atención.
  • Asesoría, promoción y colocación de cartera.
  • Envío de reportes de colocación.
  • Visitas a instituciones educativas asignadas para fortalecimiento de relaciones comerciales.
  • Realización de telemercadeo CRM para gestión de colocación.
  • Reportes enviados a los jefes comercial y de operaciones.

Requerimientos:

  • Bachiller académico, técnicos, tecnólogos o estudiantes de primeros semestres.
  • Mínimo 3 meses de no tener experiencia; se le da mayor ponderación a la actitud comercial y rendimiento.

¡Aplique acá!

Personal con moto y sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.400.000

¿Tiene moto y muchas ganas de trabajar? ¡Esta es su oportunidad para crecer profesionalmente y asegurar excelentes ingresos!

Requerimientos:

  • Bachiller certificado (grado 11°).
  • Moto modelo 2015 en adelante, cilindraje entre 120 CC y 200 CC.
  • Licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición.
  • ¡Actitud de servicio y ganas de aprender!

¡Aplique acá!

Vacantes de empleo activas en Colombia: así puede postularse hoy

Encuestador sin experiencia previa – Bogotá D.C.

Empresa: Centro del Conocimiento Dinámico

Salario: A convenir

Como investigador de encuestas, tendrá la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoge información valiosa para los proyectos.

Responsabilidades:

  • Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.
  • Recolectar información de manera responsable, precisa y cumplida.
  • Trabajar de manera 100% presencial en campo.
  • Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

  • Ser mayor de edad.
  • Contar con teléfono Android en buen funcionamiento, ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.
  • Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.
  • Buena actitud, compromiso y responsabilidad.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

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Agente de ventas call center sin experiencia – Medellín

Empresa: Marketing I.A.R

Salario: $ 2.200.000

Este rol es esencial dentro del equipo de ventas, impactando directamente en las finanzas personales de los clientes.

Responsabilidades:

  • Atender llamadas de clientes potenciales y existentes para ofrecer productos financieros.
  • Identificar las necesidades de los clientes y proponer soluciones efectivas.
  • Mantener un conocimiento actualizado de nuestros productos y servicios.
  • Cumplir con objetivos de ventas establecidos por el equipo de gestión.
  • Proporcionar un servicio al cliente excepcional asegurando la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como asesor comercial o similar en un entorno de call center.
  • Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir objetivos de ventas.
  • Capacidad para aprender rápidamente.
  • Orientación al cliente y habilidades de resolución de problemas.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.