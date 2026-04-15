Trabajo sin experiencia: así puede aplicar a más de 12.000 ofertas laborales en Colombia

Buscar empleo sin experiencia puede representar un reto, especialmente por la exigencia de trayectoria en algunas ofertas, la construcción de una hoja de vida sólida y la alta competencia en los procesos de selección. Frente a este escenario, hoy el país cuenta con más de 12 mil vacantes disponibles para personas sin experiencia, abriendo nuevas oportunidades para iniciar una trayectoria laboral.

Consejos para los candidatos:

Para aumentar las posibilidades de ser seleccionado, es clave destacar habilidades blandas como la responsabilidad, la disposición para aprender y el trabajo en equipo. También es útil complementar el perfil con cursos cortos, certificaciones o conocimientos digitales que aporten valor.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones. Tenga en cuenta que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Gestor comercial - Cali

Empresa empleadora: Activos

Salario: $ 1.750.905

Empresa líder está en búsqueda de gestor comercial y gestor operativo para reconocida empresa.

Responsabilidades:

Conocimiento de procesos, ubicación y promoción del punto asignado.

Conocimiento del producto de crédito educativo.

Montaje y mantenimiento de los puntos de atención.

Asesoría, promoción y colocación de cartera.

Envío de reportes de colocación.

Visitas a instituciones educativas asignadas para fortalecimiento de relaciones comerciales.

Realización de telemercadeo CRM para gestión de colocación.

Reportes enviados a los jefes comercial y de operaciones.

Requerimientos:

Bachiller académico, técnicos, tecnólogos o estudiantes de primeros semestres.

Mínimo 3 meses de no tener experiencia; se le da mayor ponderación a la actitud comercial y rendimiento.

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Personal con moto y sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.400.000

¿Tiene moto y muchas ganas de trabajar? ¡Esta es su oportunidad para crecer profesionalmente y asegurar excelentes ingresos!

Requerimientos:

Bachiller certificado (grado 11°).

Moto modelo 2015 en adelante, cilindraje entre 120 CC y 200 CC.

Licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición.

¡Actitud de servicio y ganas de aprender!

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Vacantes de empleo activas en Colombia: así puede postularse hoy

Encuestador sin experiencia previa – Bogotá D.C.

Empresa: Centro del Conocimiento Dinámico

Salario: A convenir

Como investigador de encuestas, tendrá la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoge información valiosa para los proyectos.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.

Recolectar información de manera responsable, precisa y cumplida.

Trabajar de manera 100% presencial en campo.

Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Contar con teléfono Android en buen funcionamiento, ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.

Buena actitud, compromiso y responsabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación.

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Agente de ventas call center sin experiencia – Medellín

Empresa: Marketing I.A.R

Salario: $ 2.200.000

Este rol es esencial dentro del equipo de ventas, impactando directamente en las finanzas personales de los clientes.

Responsabilidades:

Atender llamadas de clientes potenciales y existentes para ofrecer productos financieros.

Identificar las necesidades de los clientes y proponer soluciones efectivas.

Mantener un conocimiento actualizado de nuestros productos y servicios.

Cumplir con objetivos de ventas establecidos por el equipo de gestión.

Proporcionar un servicio al cliente excepcional asegurando la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como asesor comercial o similar en un entorno de call center.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir objetivos de ventas.

Capacidad para aprender rápidamente.

Orientación al cliente y habilidades de resolución de problemas.

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