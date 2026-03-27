Trabajo sin experiencia en Colombia: conozca las oportunidades disponibles

Ingresar al mercado laboral puede representar un reto para muchas personas que aún no cuentan con experiencia. Sin embargo, cada vez más empresas en el país están abriendo oportunidades dirigidas a quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral y desarrollar nuevas habilidades en entornos profesionales.

Actualmente, hay más de 12 mil vacantes disponibles en distintas ciudades del país, ampliando las opciones para quienes desean iniciar su trayectoria profesional, adquirir experiencia y fortalecer su perfil para futuras oportunidades.

Consejos para quienes buscan su primer empleo

Para quienes están comenzando su camino laboral, es importante contar con una hoja de vida clara y bien organizada, incluso si aún no se tiene experiencia formal. Incluir proyectos académicos, voluntariados, cursos o prácticas puede ayudar a mostrar habilidades y compromiso.

También resulta útil investigar sobre las empresas, prepararse para posibles entrevistas y mantener una actitud proactiva durante el proceso de búsqueda, ya que la disposición para aprender suele ser uno de los aspectos más valorados en estos casos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Motorizado sin experiencia para instalar redes - Bogotá D.C.

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.400.000

¿Tiene moto y muchas ganas de trabajar? ¡Esta es su oportunidad para crecer profesionalmente y asegurar excelentes ingresos!

Requerimientos:

Bachiller certificado (grado 11°).

Moto modelo 2015 en adelante, cilindraje entre 120cc y 200cc.

Licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición.

Actitud de servicio y ganas de aprender.

¡Aplique acá!

Encuestador sin experiencia previa – Bogotá D.C.

Empresa: Centro del Conocimiento Dinámico

Salario: A convenir

Como investigador de encuestas, tendrá la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoge información valiosa para los proyectos.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.

Recolectar información de manera responsable precisa y cumplida.

Trabajar de manera 100% presencial en campo.

Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Contar con teléfono Android en buen funcionamiento ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.

Buena actitud compromiso y responsabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

Contratación inmediata: empresas mantienen vacantes disponibles en todo el país

Técnico o tecnólogo en gestión logística - Cajicá

Empresa: Groupe Seb Andean

Salario: A convenir

Se busca un aprendiz técnico o tecnólogo en gestión logística o afines apasionado por garantizar la correcta gestión de inventarios, preparación de pedidos y seguimiento de envíos.

Responsabilidades

Realizar revisiones periódicas para asegurar la exactitud del stock y reportar inconsistencias.

Preparar pedidos según especificaciones, asegurando la correcta selección y embalaje de productos.

Monitorear la trazabilidad de las guías y confirmar la entrega en tiempo y forma.

Verificar disponibilidad y estado de los muebles almacenados.

Colaborar en la toma de inventarios y control de mercancía en ubicaciones adicionales.

Uso básico de Excel y paquete Office para reportes y control de información.

Requerimientos:

Estudiante técnico o tecnólogo en programas afines.

La institución educativa debe tener convenio vigente con el SENA, ya que la vinculación se realizará mediante contrato de aprendizaje.

Contar con carta de la institución donde se indique que el estudiante puede iniciar su etapa práctica.

Manejo básico de herramientas ofimáticas.

¡Aplique acá!

Asistente de negocios externo – Medellín

Empresa: MiBanco

Salario: A convenir

¿Quiere aprender, trabajar y construir una carrera? ¡Esta oportunidad es para usted! En MiBanco forman jóvenes con actitud y ganas de crecer a través de la Escuela de Asesores de Negocios.

Requerimientos:

Jóvenes con o sin experiencia.

Experiencia en ventas o atención al cliente (deseable, no excluyente).

Nivel académico técnico.

Actitud comercial, energía y ganas de aprender en la calle (trabajo externo)

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.