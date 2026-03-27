Nueva regulación obliga a Claro, Tigo y Movistar a ajustar sus servicios

El sector de telecomunicaciones en Colombia entrará en una nueva etapa regulatoria que impactará directamente a millones de usuarios.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución 8171 de 2026, con la que introduce cambios obligatorios para operadores como Claro, Tigo y Movistar, enfocados en mayor transparencia, facilidad de cancelación y protección al consumidor.

Uno de los ajustes más relevantes está en la facturación de los servicios. A partir de esta normativa, los operadores deberán presentar facturas más claras y detalladas, en especial cuando se trate de paquetes que integran servicios como internet, televisión y telefonía.

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La medida busca que los usuarios puedan identificar con precisión cuánto están pagando por cada componente y comparar ofertas entre proveedores.

Este cambio responde a problemas detectados por el regulador en la estructura del mercado, especialmente en un contexto de integración empresarial entre operadores, donde se identificaron riesgos de menor transparencia para los usuarios.

Además de la facturación, la regulación introduce modificaciones en uno de los puntos más sensibles para los usuarios: la cancelación de servicios.

A partir de ahora, los operadores deberán habilitar canales más ágiles, incluidos medios digitales, chatbots y canales automatizados, para que los clientes puedan terminar sus contratos sin enfrentar barreras innecesarias, un proceso que históricamente ha generado quejas en el sector.

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La CRC también estableció nuevas condiciones para la oferta comercial, con el objetivo de evitar prácticas que limiten la libre elección del usuario o generen confusión en la contratación de servicios.

La regulación apunta a mejorar la experiencia del usuario. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto incluye reglas más estrictas sobre la información que deben entregar las compañías al momento de vender sus productos.

“Cuando el mercado cambia, el regulador debe intervenir para asegurar condiciones justas”, señaló la entidad al explicar que estas medidas buscan fortalecer la competencia y garantizar los derechos de los usuarios.

El ajuste regulatorio se da en un momento clave para el sector. La reciente reorganización del mercado, marcada por procesos de integración entre operadores, ha aumentado la necesidad de vigilancia por parte del Estado para evitar desequilibrios que puedan afectar a los consumidores.

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Estas medidas apuntan a transformar la relación entre usuarios y operadores, en un mercado donde los servicios de telecomunicaciones son cada vez más esenciales. El reto ahora estará en la implementación efectiva de las nuevas reglas y en que los cambios se traduzcan en beneficios reales para los consumidores.