Telecomunicaciones

Telecomunicaciones y seguridad: el nuevo frente contra el fraude

Las nuevas herramientas permiten detectar suplantaciones de identidad y reducir riesgos en transacciones financieras.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
3 de febrero de 2026, 5:29 p. m.
Las herramientas permiten verificar en tiempo real cambios en líneas móviles y prevenir fraudes digitales.
Las herramientas permiten verificar en tiempo real cambios en líneas móviles y prevenir fraudes digitales. Foto: GSMA

Colombia dio un paso clave en la lucha contra el fraude digital al sumarse a GSMA Open Gateway, una iniciativa global que busca estandarizar el uso de capacidades de red para crear aplicaciones más seguras.

El anuncio se realizó en Bogotá y contó con la participación de Claro, Movistar y Tigo, que presentaron las dos primeras soluciones desarrolladas en el país bajo este esquema.

Las herramientas, denominadas SIM Swap y Number Verification, están enfocadas en reforzar la verificación de identidad de los usuarios en entornos digitales. La primera permite detectar cambios recientes en la tarjeta SIM asociada a un número móvil, una práctica común en fraudes financieros.

Descargar aplicaciones modificadas podría poner en riesgo su celular: así opera el troyano que utiliza IA para cometer fraudes

La segunda confirma que un número telefónico está efectivamente vinculado al dispositivo desde el cual se realiza una transacción, reduciendo riesgos de suplantación.

Cápsulas

Clic anuncia nuevo gerente general y refuerza su apuesta por la conectividad aérea regional

Cápsulas

Más de 97.000 empresas recibieron apoyo financiero en 2025

Cápsulas

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

Cápsulas

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

Cápsulas

La Sabana de Bogotá concentra la expansión industrial ante la escasez de suelo en la capital

Cápsulas

Juan Carlos Ramírez Jaramillo asumirá la presidencia del CARF

Cápsulas

Cinco pilares de seguridad digital para proteger los datos de los emprendedores colombianos

Tecnología

Nunca escriba el PIN de su tarjeta débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas podrían correr grave peligro

Tecnología

Así puede tomar las medidas recomendadas en su celular contra WhatsApp sin eliminarla tras la advertencia de Google

Tecnología

El truco para evitar que alguien lo espíe en WhatsApp: revise estos ajustes una vez al mes para comprobarlo

Estas soluciones operan mediante APIs estandarizadas, lo que facilita su integración por parte de bancos, fintechs, aseguradoras y plataformas digitales, sin depender del operador móvil o del país.

Según la GSMA, este modelo permite escalar aplicaciones de forma más rápida y homogénea, fortaleciendo la seguridad sin añadir fricción para los usuarios.

Desde las empresas participantes, el mensaje fue claro: la estandarización abre una nueva etapa para la economía digital colombiana.

Al poner capacidades avanzadas de red al servicio de desarrolladores y compañías, se amplían las posibilidades de innovación y se fortalece la confianza en los servicios digitales.

Envolver el ‘router’ wifi con papel aluminio sirve para mejorar la señal: ¿mito o fraude?

“La iniciativa Open Gateway de la GSMA impulsa la innovación sobre bases sólidas y simplifica los procesos de manera unificada para nuestros clientes”, señaló María Luisa Escolar, directora ejecutiva de la Unidad de Mercado Corporativo de Claro, durante la presentación.

A nivel global, GSMA Open Gateway ya cuenta con más de 80 grupos de operadores, que representan más del 80% de las conexiones móviles del mundo, lo que posiciona a Colombia dentro de una red internacional orientada a combatir el fraude y acelerar la transformación digital.

Más de Cápsulas

.

Telecomunicaciones y seguridad: el nuevo frente contra el fraude

.

Clic anuncia nuevo gerente general y refuerza su apuesta por la conectividad aérea regional

empresas de giros puedan tener cuentasde ahorro

Más de 97.000 empresas recibieron apoyo financiero en 2025

Banco Contactar

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

.

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial

La Sabana de Bogotá concentra la expansión industrial ante la escasez de suelo en la capital

Juan Carlos Ramírez Jaramillo asume la presidencia del CARF.

Juan Carlos Ramírez Jaramillo asumirá la presidencia del CARF

Ciberseguridad e inteligencia artificial: Dos caras de la misma moneda

Cinco pilares de seguridad digital para proteger los datos de los emprendedores colombianos

Medellin, Colombia, Plaza Botero - Metro elevado

Medellín atrae a pacientes internacionales por cirugía plástica y turismo de salud: “Compite con destinos médicos de talla mundial”

.

Claro fortalece su apuesta digital en Barranquilla con nuevas inversiones para 2026

Noticias Destacadas