Telecomunicaciones y seguridad: el nuevo frente contra el fraude

Colombia dio un paso clave en la lucha contra el fraude digital al sumarse a GSMA Open Gateway, una iniciativa global que busca estandarizar el uso de capacidades de red para crear aplicaciones más seguras.

El anuncio se realizó en Bogotá y contó con la participación de Claro, Movistar y Tigo, que presentaron las dos primeras soluciones desarrolladas en el país bajo este esquema.

Las herramientas, denominadas SIM Swap y Number Verification, están enfocadas en reforzar la verificación de identidad de los usuarios en entornos digitales. La primera permite detectar cambios recientes en la tarjeta SIM asociada a un número móvil, una práctica común en fraudes financieros.

La segunda confirma que un número telefónico está efectivamente vinculado al dispositivo desde el cual se realiza una transacción, reduciendo riesgos de suplantación.

Estas soluciones operan mediante APIs estandarizadas, lo que facilita su integración por parte de bancos, fintechs, aseguradoras y plataformas digitales, sin depender del operador móvil o del país.

Según la GSMA, este modelo permite escalar aplicaciones de forma más rápida y homogénea, fortaleciendo la seguridad sin añadir fricción para los usuarios.

Desde las empresas participantes, el mensaje fue claro: la estandarización abre una nueva etapa para la economía digital colombiana.

Al poner capacidades avanzadas de red al servicio de desarrolladores y compañías, se amplían las posibilidades de innovación y se fortalece la confianza en los servicios digitales.

“La iniciativa Open Gateway de la GSMA impulsa la innovación sobre bases sólidas y simplifica los procesos de manera unificada para nuestros clientes”, señaló María Luisa Escolar, directora ejecutiva de la Unidad de Mercado Corporativo de Claro, durante la presentación.

A nivel global, GSMA Open Gateway ya cuenta con más de 80 grupos de operadores, que representan más del 80% de las conexiones móviles del mundo, lo que posiciona a Colombia dentro de una red internacional orientada a combatir el fraude y acelerar la transformación digital.