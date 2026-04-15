La lotería que más le aporta al sector: así se consolida el Sorteo Extraordinario de Colombia

El Sorteo Extraordinario de Colombia se consolida como uno de los actores más influyentes del sector de juegos de suerte y azar en el país, no solo por su crecimiento financiero, sino por su impacto directo en la salud pública y la reactivación de economías regionales. Así lo asegura su presidente, el doctor Mario Yepes del Portillo, quien defiende un modelo que, más que competir, busca integrar y fortalecer el ecosistema de loterías en Colombia.

“El Sorteo Extraordinario de Colombia no solo participa en el sector, lo lidera”, afirmó Yepes. Este liderazgo, explica, ha sido reconocido por Coljuegos, entidad reguladora del sector, que lo ha destacado como la lotería que más aporta al sector. Sin embargo, el enfoque va más allá de los resultados individuales. “No lideramos por competir, lideramos por integrar, fortalecer y hacer crecer a todo el sistema de loterías de Colombia”, subrayó.

Uno de los pilares de esta estrategia es la innovación con enfoque en transparencia. En ese sentido, la puesta en marcha de “La Colombianísima”, un moderno set de televisión, marca un hito dentro del sector. Equipado con tecnología de última generación y altos estándares de seguridad, este espacio no solo garantiza procesos confiables para los jugadores, sino que se convierte en un activo compartido. “Es un espacio abierto para que otras loterías puedan operar allí, lo que refuerza nuestro compromiso con un sector más integrado, moderno y competitivo”, indicó Yepes.

El impacto de este modelo se refleja principalmente en la transferencia de recursos a la salud. Entre 2022 y 2025, el Sorteo Extraordinario ha destinado más de 5.578 millones de pesos a este sector, producto de sus convenios. No obstante, al ampliar la mirada a los últimos cinco años, la cifra asciende a más de 38.576 millones de pesos transferidos, consolidando su papel como un actor clave en la financiación del sistema de salud colombiano.

Este impulso también ha permitido reactivar territorios donde las loterías habían dejado de operar durante más de dos décadas, como lo son Lotería de Cucuta y Lotería de Nariño. Departamentos como Meta y Huila se han convertido en ejemplos de esta transformación. Sus loterías han registrado algunos de los mayores crecimientos en ventas y transferencias a la salud, siendo reconocidos por los entes reguladores como modelos exitosos de crecimiento. “Esto demuestra que nuestro modelo de convenios no solo funciona, sino que transforma realidades regionales de manera sostenible”, señaló el presidente de la entidad.

La lotería en cifras

En términos de negocio, el número de convenios pasó de 2 en 2022 a 11 en 2025, para un total acumulado de 14 acuerdos. Este crecimiento se traduce en más de 39.796 millones de pesos en ventas asociadas a estos convenios. Pero lo cierto es que en los últimos cinco años las ventas totales han superado los 195.942 millones de pesos, lo que evidencia la solidez del modelo.

A esto se suma la entrega de premios e incentivos, que en el mismo período de cinco años alcanzan los 67.996 millones de pesos, fortaleciendo la credibilidad del sorteo entre los jugadores y dinamizando la participación.

Las alianzas territoriales han sido fundamentales en este proceso. Actualmente, el Sorteo Extraordinario trabaja de la mano con departamentos como Quindío, Meta, Huila, Risaralda, Cúcuta, Nariño y Tolima, en una estrategia que busca potenciar las capacidades locales y ampliar el alcance del sector. Cada convenio representa una oportunidad de crecimiento conjunto, en la que se combinan desarrollo económico e impacto social.

De cara al futuro

La proyección para 2026 apunta a seguir expandiendo este modelo. La entidad avanza en nuevos convenios con la Lotería de Manizales y la Lotería de Chiquinquirá, con el objetivo de consolidar una red nacional aún más robusta. “Nuestro objetivo es claro: consolidar un modelo de integración nacional que fortalezca a todo el sector”, concluyó Yepes.

Así, en un sector históricamente fragmentado, el Sorteo Extraordinario de Colombia ha logrado posicionarse como la lotería que más le aporta al sector, siendo una lotería clave entre regiones, operadores y objetivos sociales. Con cifras que respaldan su crecimiento y una estrategia centrada en la integración, la entidad avanza en la consolidación de un modelo que combina rentabilidad con aporte público, mientras amplía su alcance territorial.

*Contenido elaborado con el apoyo de Extra Colombia.