¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 20 de abril

Los juegos de azar en Colombia marcan el inicio de una nueva semana con la atención de miles de apostadores que, como cada lunes, buscan comenzar con un golpe de suerte. Sorteos tradicionales como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se convierten en protagonistas de la jornada, manteniendo viva una costumbre arraigada en distintas regiones del país.

Resultados de loterías de este 20 de abril

Desde tempranas horas, los jugadores siguen de cerca los resultados, especialmente en el caso de El Dorado, uno de los sorteos más populares de la mañana.

A lo largo del día, la atención se traslada hacia otros sorteos como El Paisita y La Caribeña, que cuentan con una amplia participación en diferentes zonas del país. Sus diversas ediciones ofrecen más oportunidades de juego, tanto en la tarde como en la noche, lo que incrementa el interés y la expectativa a medida que avanza la jornada.

Dorado Mañana

Premio mayor: 1861.

La Quinta: 8.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Así, los sorteos de este lunes 20 de abril marcan el comienzo de una nueva semana para los juegos de azar en Colombia, en la que la suerte vuelve a ser la gran protagonista.