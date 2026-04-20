¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 20 de abril

Los juegos de azar en Colombia marcan el inicio de una nueva semana con la atención de miles de apostadores que, como cada lunes, buscan comenzar con un golpe de suerte. Sorteos tradicionales como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se convierten en protagonistas de la jornada, manteniendo viva una costumbre arraigada en distintas regiones del país.
Resultados de loterías de este 20 de abril
Desde tempranas horas, los jugadores siguen de cerca los resultados, especialmente en el caso de El Dorado, uno de los sorteos más populares de la mañana.
A lo largo del día, la atención se traslada hacia otros sorteos como El Paisita y La Caribeña, que cuentan con una amplia participación en diferentes zonas del país. Sus diversas ediciones ofrecen más oportunidades de juego, tanto en la tarde como en la noche, lo que incrementa el interés y la expectativa a medida que avanza la jornada.
Dorado Mañana
- Premio mayor: 1861.
- La Quinta: 8.
Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Así, los sorteos de este lunes 20 de abril marcan el comienzo de una nueva semana para los juegos de azar en Colombia, en la que la suerte vuelve a ser la gran protagonista.