Números ganadores del viernes 24 de julio: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este viernes 24 de julio se llevaron a cabo los sorteos de varias de las loterías y juegos de azar más populares del país. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la expectativa de conocer si alguno de los números elegidos coincidía con las cifras ganadoras.

Como ocurre cada día, estos sorteos repartieron premios entre los participantes que acertaron las combinaciones correspondientes. Los resultados oficiales ya fueron divulgados, por lo que quienes compraron un billete o hicieron una apuesta pueden verificar si obtuvieron algún premio.

Resultados de los sorteos de este viernes 24 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8112.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los jugadores que resulten favorecidos deben revisar las condiciones del premio y los plazos establecidos para realizar el proceso de reclamación. En caso de haber ganado, es recomendable conservar el comprobante o billete en buen estado y acudir únicamente a los puntos autorizados para hacer efectivo el pago.