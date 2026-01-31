Confidenciales

Sergio Fajardo elogia a María Ángela Holguín: “Ella ha sido una gran servidora pública, lo digo con todo el orgullo”

El candidato presidencial se refirió a su compañera sentimental, la excanciller María Ángela Holguín.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 12:57 a. m.
Sergio Fajardo y María Ángela Holguín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

En entrevista con SEMANA, el candidato presidencial, Sergio Fajardo, habló de su compañera sentimental, María Ángela Holguín, quien cobró protagonismo en el gobierno de Juan Manuel Santos como ministra de Relaciones Exteriores.

Él indicó que como su pareja es ella, se dice que es santista: “Hágame el bendito favor”, y recordó que también trabajó durante la administración de Álvaro Uribe como embajadora en Venezuela y en Naciones Unidas.

Para el exgobernador de Antioquia, ella es una buena funcionaria pública: “Es una mujer tremenda, quiere a este país. Ella ha sido una gran servidora pública, lo digo con todo el orgullo. Nunca ha participado en política, usted no la ha visto en ninguna campaña”.

El político mencionó que ella hoy cumple funciones como enviada personal del secretario general de Naciones Unidas para el conflicto en Chipre: “La admiro, aprendo con ella. Va a recorrer las regiones escuchando la voz de las mujeres”.

