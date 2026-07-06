Álvaro Leyva vuelve a arremeter contra el presidente: “Petro en estado puro, siempre busca como engañar”

El excanciller Álvaro Leyva volvió a lanzar un duro ataque contra el presidente Gustavo Petro. En una nueva carta abierta el excanciller aseguró que el mandatario sigue sin aceptar el resultado de las elecciones presidenciales y lo acusó de adelantar maniobras para afectar el proceso de transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Mi nueva carta pública a Gustavo Petro @petrogustavo por su reprochable comportamiento en el empalme y los nombramientos de última hora en la Cancillería: pic.twitter.com/fO3lfvzS4J— Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) July 6, 2026
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