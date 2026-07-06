Política

Álvaro Leyva vuelve a arremeter contra el presidente: “Petro en estado puro, siempre busca como engañar”

Según el excanciller, el primer mandatario está preparando un plan de infiltración “enemiga” en el gobierno de De La Espriella.

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Redacción Semana
6 de julio de 2026 a las 6:37 a. m.
Gustavo Petro anticipó esta semana que lo denunciarían en Estados Unidos. No habló de Leyva, pero hizo referencias al excanciller.
Gustavo Petro anticipó esta semana que lo denunciarían en Estados Unidos. No habló de Leyva, pero hizo referencias al excanciller. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El excanciller Álvaro Leyva volvió a lanzar un duro ataque contra el presidente Gustavo Petro. En una nueva carta abierta el excanciller aseguró que el mandatario sigue sin aceptar el resultado de las elecciones presidenciales y lo acusó de adelantar maniobras para afectar el proceso de transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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