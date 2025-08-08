Desde el Ejército confirmaron la muerte de alias Miller, cabecilla de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, en el departamento del Guaviare.

Alias Miller sería el responsable- según fuentes militares- de la masacre de siete militares durante una emboscada en la región conocida como la vereda Guanapalo.

#LoÚltimo | Tropas del @Ejercito_Div4 en desarrollo de operaciones militares neutralizaron a alias Miller, cabecilla del grupo armado residual Isaías Ruiz y uno de los principales responsables de las acciones delictivas en el nororiente del país.



En el expediente de alias Miller le figuraban los delitos de tráfico de armas y concierto para delinquir. SEMANA llegó al lugar donde se ejecutó la masacre en contra de los militares el pasado mes de abril en Guaviare y encontró información del campamento desde donde alias Miller habría ordenado la emboscada.

Granadas de mortero artesanales, munición para fusil, pistolas de distintos calibres, prendas camufladas y una moto negra fueron encontrados en el campamento que funcionaba como centro de operaciones de alias Miller, el cabecilla de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en el Guaviare.

De acuerdo con inteligencia militar, el cambuche desde donde alias Miller comandó la encerrona a los militares estaba ubicado a escasos 500 metros de donde los uniformados fueron atacados sin piedad.

El improvisado rancho, al parecer, fue levantado con un único propósito: el de hacer inteligencia y preparar el ataque. Las imágenes en poder de SEMANA muestran varias cubetas de huevo, bultos de papa, cebolla, gaseosa, libras de arroz, sillas plásticas, galones de gasolina, ollas, platos, una estufa de gas de dos puestos, hamacas, entre otros elementos.

SEMANA obtuvo en exclusiva imágenes del campamento en el que Aníbal Garavito Hernández, alias Miller, coordinó, dirigió y celebró, según inteligencia del Ejército, la violenta acción del 27 de abril, cuando sus hombres asesinaron al sargento Darwin Pérez Sánchez y a los soldados Jean Carlos Bolaño, Anderson Steven Bohórquez, Moisés David Ruiz, Jairo Arteaga Estrada, Juan David González y Carlos Andrés Pushainia.

Campamento de alias Miller en Guaviare. | Foto: Ejército

Sobre Alias ‘Miller’, el Ejército informó que era el cabecilla de la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias. Su muerte se dio en la región de Puerto Cachicamo, ubicada en San José del Guaviare.

En el campamento, ubicado cerca a la zona del ataque, fueron encontradas granadas, municiones de fusil y prendas camufladas. Desde allí, al parecer, alias Miller dirigió el ataque contra los militares en la región de Guanapalo, en Guaviare. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I