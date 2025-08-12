La madrugada de este martes 12 de agosto, un violento atentado atribuido a las disidencias de las Farc sacudió al departamento de Caquetá. El ataque, perpetrado hacia las 5:00 a.m., tuvo como blanco la finca de la familia de Derly Arias Córdoba, gestora social del departamento y esposa del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar.

El hecho ocurrió en el kilómetro 58 de la vía que conecta el municipio de El Paujil con Cartagena del Chairá, cuando hombres armados, presuntamente al mando de alias “Calarcá”, irrumpieron en la propiedad. Durante más de dos horas, tres trabajadores y un familiar fueron retenidos bajo amenazas mientras los atacantes sembraban el terror en la zona.

Posteriormente, los agresores detonaron un artefacto explosivo que destruyó por completo la vivienda, ocasionando pérdidas materiales totales y un fuerte impacto emocional para la familia del gobernador. Además, se llevaron reses de ganado, fruto de años de trabajo, evidenciando que el objetivo no solo fue intimidar, sino causar un grave daño patrimonial y psicológico.

Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá. | Foto: cortesía

Amenazas directas y hostigamientos previos

En el comunicado oficial, la Gobernación del Caquetá rechazó “con absoluta contundencia y repudio” el ataque, señalando que los responsables advirtieron que “este es el inicio, hasta que no se siente a negociar con ellos”, lo que constituye una amenaza directa contra la vida del mandatario y su familia.

Lo más leído

No es la primera vez que el gobernador y su esposa son blanco de hostigamientos. El pasado 18 de junio, maquinaria amarilla de la administración departamental fue robada por las disidencias y nunca recuperada. A esto se suman múltiples amenazas recibidas y expuestas en Consejos de Seguridad y ante el Ministerio de Defensa.

Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá. | Foto: cortesía

El gobierno departamental alertó que este hecho se suma a una creciente ola de extorsiones, secuestros y atentados con los que los grupos armados ilegales buscan someter a la región mediante el miedo.