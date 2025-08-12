Suscribirse

Caquetá

Disidencias de las Farc atacaron finca de la esposa del gobernador del Caquetá: volaron la casa y se robaron el ganado

Hombres armados retuvieron a trabajadores, detonaron una bomba y robaron reses en la finca de la esposa del gobernador del Caquetá.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 9:20 p. m.
Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá
Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá

La madrugada de este martes 12 de agosto, un violento atentado atribuido a las disidencias de las Farc sacudió al departamento de Caquetá. El ataque, perpetrado hacia las 5:00 a.m., tuvo como blanco la finca de la familia de Derly Arias Córdoba, gestora social del departamento y esposa del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar.

El hecho ocurrió en el kilómetro 58 de la vía que conecta el municipio de El Paujil con Cartagena del Chairá, cuando hombres armados, presuntamente al mando de alias “Calarcá”, irrumpieron en la propiedad. Durante más de dos horas, tres trabajadores y un familiar fueron retenidos bajo amenazas mientras los atacantes sembraban el terror en la zona.

Posteriormente, los agresores detonaron un artefacto explosivo que destruyó por completo la vivienda, ocasionando pérdidas materiales totales y un fuerte impacto emocional para la familia del gobernador. Además, se llevaron reses de ganado, fruto de años de trabajo, evidenciando que el objetivo no solo fue intimidar, sino causar un grave daño patrimonial y psicológico.

Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá


Amenazas directas y hostigamientos previos

En el comunicado oficial, la Gobernación del Caquetá rechazó “con absoluta contundencia y repudio” el ataque, señalando que los responsables advirtieron que “este es el inicio, hasta que no se siente a negociar con ellos”, lo que constituye una amenaza directa contra la vida del mandatario y su familia.

No es la primera vez que el gobernador y su esposa son blanco de hostigamientos. El pasado 18 de junio, maquinaria amarilla de la administración departamental fue robada por las disidencias y nunca recuperada. A esto se suman múltiples amenazas recibidas y expuestas en Consejos de Seguridad y ante el Ministerio de Defensa.

Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá


El gobierno departamental alertó que este hecho se suma a una creciente ola de extorsiones, secuestros y atentados con los que los grupos armados ilegales buscan someter a la región mediante el miedo.

Finalmente, la Gobernación exigió al Gobierno Nacional “acciones inmediatas, firmes y permanentes para garantizar la vida e integridad de nuestras autoridades y de todos los caqueteños”, e hizo un llamado a la unidad ciudadana con un mensaje contundente: “¡El Caquetá no se rinde! No vamos a negociar con el terrorismo”.

