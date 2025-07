Entonces, el partido le dijo al jefe de Estado que la inacción del Gobierno también le hace responsable por la seguridad del gobernador. “Presidente Petro, deje de gobernar a través de discursos, excusas y publicaciones en redes sociales. El país necesita un gobierno que actúe, no que teorice. Un Estado que proteja, no que observe. Las promesas vacías no salvan vidas. Las excusas no detienen balas. La inacción, señor presidente, también es complicidad”, advirtió el partido.