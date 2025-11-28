Nación
Capturan al presunto autor material del atentado con motobomba que dejó dos muertos en La Plata, Huila
Alias “Richard” será puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por los hechos que se le atribuyen.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
Las autoridades confirmaron la captura de Ricardo Alfonso Guainas Guachetá, conocido como alias “Richard”, señalado como el presunto autor material del atentado con motobomba en La Plata, Huila, en el que murieron dos personas y otras 30 más resultaron heridas.
De acuerdo con el reporte oficial, este sujeto habría ordenado y ejecutado el ataque registrado el pasado 17 de abril de 2025.
La captura se produjo durante una operación de la Policía Nacional, con apoyo de labores de inteligencia e investigación criminal. Alias “Richard” será puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por los hechos que se le atribuyen.
En el marco de esta misma operación, las autoridades lograron el rescate de nueve personas que se encontraban secuestradas, al parecer por integrantes del frente Hernando González Acosta.
Le devolvimos la libertad a nueve personas que habían permanecido 46 días secuestradas en el Huila, gracias a una operación de precisión del Gaula de la @GaulaPolicia, con el apoyo de la Sijín y el @COL_EJERCITO.— Mindefensa (@mindefensa) November 28, 2025
En la acción fue capturado alias “Richar”, peligroso integrante… pic.twitter.com/cxavbzzDLj
El procedimiento se llevó a cabo en la vereda San Miguel, donde se adelantó una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble utilizado para la retención de las víctimas.
Según el informe, la acción operativa se desarrolló tras aportes de inteligencia del Ejército en el corregimiento de San Miguel. Durante el operativo fueron capturados tres presuntos integrantes del grupo armado y se incautó armamento.
Entre los detenidos se encuentra alias “Richard”, señalado como “autor material de la instalación de la motocicleta bomba en el municipio de La Plata, donde fallecieron 2 hermanos y resultaron 32 personas heridas”.
Las autoridades informaron que las nueve personas rescatadas estaban secuestradas desde el 14 de octubre de 2025. Las víctimas habrían llegado al casco urbano en motocicletas y posteriormente se desplazaron en un vehículo de servicio público de la empresa Contransplateña hacia zona rural, donde fueron retenidas.
De acuerdo con la información recopilada, la estructura armada habría exigido un pago de $5.000 millones por la liberación, y las víctimas ya habrían entregado parte del monto solicitado.
Las autoridades reiteraron que alias “Richard” estaba presente en el lugar donde permanecían los secuestrados al momento del rescate, y que habría participado en el atentado ocurrido en Huila. Con su captura, el caso continúa su curso ante la justicia.