Nación

Capturan al presunto autor material del atentado con motobomba que dejó dos muertos en La Plata, Huila

Alias “Richard” será puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por los hechos que se le atribuyen.

29 de noviembre de 2025, 3:10 a. m.