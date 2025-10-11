Esta joven mujer habría activado motobomba que dejó dos muertos y decenas de heridos en Huila

Seis meses después de que una motobomba provocara el terror en La Plata, Huila, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta de X que una joven mujer de apenas 18 años, habría sido la autora intelectual del atentado, que dejó dos personas muertas y 32 heridos.

A su corta edad, la joven terminó capturada en un operativo de la Policía Nacional, donde el objetivo era detener a los responsables detrás de ese ataque terrorista, pero terminó dejando sorprendidos a los uniformados al ver a la mujer que estaría detrás de este hecho que enlutó a Colombia.

𝐂𝐀𝐄𝐍 𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐄𝐑𝐄𝐁𝐑𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐎𝐑 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐏𝐋𝐀𝐓𝐀, 𝐇𝐔𝐈𝐋𝐀 𝐘 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐁𝐎𝐌𝐁𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝟏𝟕 𝐃𝐄 𝐀𝐁𝐑𝐈𝐋 .



En una operación coordinada en La Plata, Huila, nuestra @PoliciaColombia capturó… pic.twitter.com/Mjzaax5kYo — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 11, 2025

El ministro Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X, informó que alias Karla, “de apenas 18 años de edad, era la cabecilla financiera y planificadora del atentado terrorista cerca de la Estación de Policía. También era la encargada de amenazar a las comunidades para que atacaran a la fuerza pública”.

El alto funcionario del Gobierno Petro la calificó como la “la autora intelectual” de ese atentado que se registró el pasado 17 de abril, y que dejó como saldo el asesinato de dos hermanos: Luisa Fernanda y Sergio.

Pero con la captura de Karla, las autoridades también confirmaron que fue capturado alias Alex, un peligroso delincuente con “más de 10 años de trayectoria criminal y era el sucesor del cabecilla alias Cholinga (abatido el 10 de junio) y alias “Libardo” (abatido el 30 julio). Dirigía el reclutamiento forzado de menores, desplazamientos de campesinos, homicidios contra líderes sociales y extorsiones a comerciantes y ganaderos en Huila“.

De hecho, Alex fue identificado como el cabecilla de una subestructura criminal que delinque en la zona, pero ahora tendrá que responder por varios hechos violentos y delictivos que habría protagonizado en el departamento de Huila, al sur de Colombia.

Este es el sujeto que condujo la motocicleta bomba contra la población civil en la Plata, Huila, un jueves Santo.

Hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.



Cronología del crimen 17 abril 2025



18:09 Ubicó la motocicleta-bomba… pic.twitter.com/ho3wG4d1jk — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 18, 2025

El ministro Sánchez también confirmó que “junto a ellos cayeron alias Dany y alias Yarly, implicados en la masacre de El Salado y en el secuestro de una líder social”.

Ese hecho al que se refiere tiene relación con el crimen de cuatro personas en la vereda el Salado, en la Plata, cuando fueron atacados por un grupo de personas armadas que llegaron hasta una cancha de fútbol.