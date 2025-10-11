Suscribirse

Nación

Esta joven mujer habría activado motobomba que dejó dos muertos y decenas de heridos en Huila

El Gobierno Petro confirmó la captura de alias Karla, cerca a estación de Policía.

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 5:42 p. m.
No
Alias Karla, de apenas 18 años, habría sido la cabecilla financiera del atentado terrorista. | Foto: No

Seis meses después de que una motobomba provocara el terror en La Plata, Huila, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta de X que una joven mujer de apenas 18 años, habría sido la autora intelectual del atentado, que dejó dos personas muertas y 32 heridos.

A su corta edad, la joven terminó capturada en un operativo de la Policía Nacional, donde el objetivo era detener a los responsables detrás de ese ataque terrorista, pero terminó dejando sorprendidos a los uniformados al ver a la mujer que estaría detrás de este hecho que enlutó a Colombia.

El ministro Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X, informó que alias Karla, “de apenas 18 años de edad, era la cabecilla financiera y planificadora del atentado terrorista cerca de la Estación de Policía. También era la encargada de amenazar a las comunidades para que atacaran a la fuerza pública”.

El alto funcionario del Gobierno Petro la calificó como la “la autora intelectual” de ese atentado que se registró el pasado 17 de abril, y que dejó como saldo el asesinato de dos hermanos: Luisa Fernanda y Sergio.

Contexto: Este es el hombre que condujo la moto bomba en La Plata, Huila: millonaria recompensa por su paradero

Pero con la captura de Karla, las autoridades también confirmaron que fue capturado alias Alex, un peligroso delincuente con “más de 10 años de trayectoria criminal y era el sucesor del cabecilla alias Cholinga (abatido el 10 de junio) y alias “Libardo” (abatido el 30 julio). Dirigía el reclutamiento forzado de menores, desplazamientos de campesinos, homicidios contra líderes sociales y extorsiones a comerciantes y ganaderos en Huila“.

De hecho, Alex fue identificado como el cabecilla de una subestructura criminal que delinque en la zona, pero ahora tendrá que responder por varios hechos violentos y delictivos que habría protagonizado en el departamento de Huila, al sur de Colombia.

El ministro Sánchez también confirmó que “junto a ellos cayeron alias Dany y alias Yarly, implicados en la masacre de El Salado y en el secuestro de una líder social”.

Ese hecho al que se refiere tiene relación con el crimen de cuatro personas en la vereda el Salado, en la Plata, cuando fueron atacados por un grupo de personas armadas que llegaron hasta una cancha de fútbol.

Los capturados ahora tendrán que responder en la Fiscalía por homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir, de hecho, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en una cárcel mientras avanza el juicio en contra de los cuatro detenidos.

