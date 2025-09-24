Suscribirse

Política

“No permitamos que esto se convierta como el Catatumbo”, la dura advertencia de Julio César Triana, de Cambio Radical, sobre la situación en La Plata, Huila

El congresista recordó que la Defensoría del Pueblo ya había advertido en varias oportunidades sobre la delicada situación y pidió mesa de seguimiento a los derechos humanos.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 5:12 p. m.
Representante Julio César Triana
Representante Julio César Triana | Foto: Cortesía a SEMANA

El representante a la Cámara por el departamento del Huila, Julio César Triana, emitió un fuerte llamado al Gobierno Nacional por los últimos hechos de orden público que se registraron el pasado 20 de septiembre en el municipio de La Plata, cuando los uniformados de la Quinta División del Ejército Nacional quedaron atrapados en medio de una asonada.

Contexto: Popoche y Pinzas, los disidentes señalados de la asonada contra el Ejército en Huila. Ofrecen recompensa

La institución confirmó que el hecho se presentó en medio de los operativos adelantados por la fuerza pública en esta región del país, por lo que anunció que denunciará lo sucedido ante las autoridades competentes.

Según la información suministrada por el Ejército Nacional, “las tropas fueron obligadas a abordar vehículos particulares”, en medio de la arremetida de cerca de 500 personas, presuntamente presionadas por disidencias de las FARC.

Contexto: MinDefensa Pedro Sánchez rechazó asonada en el Huila: “Invito a las comunidades a reflexionar”
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la asonada en la Plata, Huila.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la asonada en la Plata, Huila. | Foto: MinDefensa/Ejército

La estructura Hernando González Acosta, del autodenominado Estado Mayor Central, sería la responsable de los hechos ocurridos en zona rural del municipio huilense, con el fin de seguir delinquiendo.

Ante los hechos ocurridos, el congresista Julio César Triana señaló que, bajo ninguna circunstancia, se puede permitir que el municipio de La Plata corra con la misma suerte del Catatumbo, donde se tuvo que decretar un estado de conmoción interior ante la arremetida de los grupos armados ilegales.

“Aquí fuimos solidarios cuando se presentó lo del Catatumbo. No permitamos que se repita la historia en esta ocasión en una región del Huila. La Defensoría del Pueblo ha hecho serias alertas tempranas, las Naciones Unidas se han pronunciado y este fin de semana el país conoció cómo se instrumentaliza a más de 15.000 habitantes de La Plata”, advirtió Triana.

Contexto: Nueva asonada contra tropas del Ejército en el Huila: “Fueron obligadas a abordar vehículos particulares”
Según las autoridades, los presuntos responsables serían el frente ‘Hernando González Acosta’.
Según las autoridades, los presuntos responsables serían el frente ‘Hernando González Acosta’. | Foto: Foto izquierda: Tomada de X @Ejercito_Div5 / Foto derecha: Suministrada periodistas del Huila

En ese mismo sentido, el parlamentario señaló que, hoy, más que nunca, ese municipio requiere de la solidaridad del país: “No permitamos que esto termine como en el Catatumbo en un estado de conmoción interior. Las escuelas de esta región son utilizadas para hechos de violencia. ¿Dónde está el Estado colombiano haciendo presencia en esa región?”.

Pero el llamado no se quedó solo en la denuncia de la grave situación de orden público en esa región del occidente del país. El congresista le solicitó al alto comisionado de paz y a la defensora del pueblo que se instale una mesa de seguimiento a los derechos humanos de los residentes del municipio de La Plata.

Julio César Triana, representante a la Cámara.
Julio César Triana, representante a la Cámara. | Foto: Suministrada

“Señores congresistas, instrumentalizar a la comunidad es violentar los derechos humanos y es nuestro deber no permitir que eso ocurra. Le pido a la mesa directiva, en una misiva estricta, que le solicite al alto comisionado para la paz y la defensora del pueblo hacer presencia en La Plata para defender los derechos de los ciudadanos”, sentenció Triana, quien además le pidió al Estado desplazarse a la región para hacer inversión social.

“Cuando un Estado abandona la inversión social en una región, los violentos se creen dueños de esa región y creen que pueden suplantar al Estado. Inversión social en placa huella, en construcción de vías, de escuelas y vivienda rural, es lo que necesita esta región que está perdiendo la dignidad por cuenta de los violentos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gesto de James Rodríguez fue grabado en México: cámara captó lo que terminó haciendo

2. Trump llenó de elogios a un presidente latinoamericano en la ONU, tras discusiones por aranceles, y las redes sociales estallaron

3. Llegan los hoteles cápsula a Manhattan: así funciona el hospedaje económico que revoluciona Nueva York

4. ‘La Tremenda’ destapó verdad de cómo se enteró de que su esposo le ponía cachos: “Le doy cinco millones”

5. “No permitamos que esto se convierta como el Catatumbo”, la dura advertencia de Julio César Triana, de Cambio Radical, sobre la situación en La Plata, Huila

LEER MENOS

Noticias relacionadas

La Plata Huilafarc epConflicto armado en ColombiaCámara de Representantes

Noticias Destacadas

Representante Julio César Triana

“No permitamos que esto se convierta como el Catatumbo”, la dura advertencia de Julio César Triana, de Cambio Radical, sobre la situación en La Plata, Huila

Redacción Semana
Vicky Dávila logró el medio millón de firmas.

Vicky Dávila anuncia que alcanzó el medio millón de firmas para su aspiración presidencial

Redacción Semana
.

Encuentro entre Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y otros precandidatos del Pacto Histórico para hablar de 2026 y de Daniel Quintero

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.