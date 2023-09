Fallece esposa del exprocurador Alejandro Ordóñez. Expresidente Álvaro Uribe lamentó la muerte con sentido mensaje

Mucha tristeza nos causa el fallecimiento de doña Beatriz, esposa del dr Alejandro Ordóñez, ex Procurador y ex Embajador ante la OEA, a quien damos nuestro más sentido pésame, y a toda la familia

“Pensaba que padecía un cáncer avanzado, pero el médico me tenía otro diagnóstico, no menos crítico: tienes una enfermedad muy fea y dura: esclerosis lateral amiotrófica (ELA)” , dijo Beatriz de Ordóñez en una entrevista publicada por este medio de comunicación el 29 de enero de 2022.

“Ya no camino, pero mi Dios me ha dado muchas piernas, las de mi familia. Todos están siempre atentos a darme el apoyo que necesito y así todo ha sido más llevadero” , dijo.

ELA de Beatriz de Ordóñez fue tratado en los Estados Unidos

“Mi miedo es terrenal, al desprendimiento físico de mi familia. Eso es lo único que me hace llorar. Es triste, además, porque implica cortar ilusiones. Tengo tres hijas maravillosas, siete nietos que adoro y no podré verlos crecer, y un esposo con el que armamos un gran equipo desde que nos casamos en Bucaramanga en 1983. Para evitar estar triste, opté por no pensar en eso y vivir cada día como si fuera el último. Ahí está la fortaleza interior que me ha dado Dios”, dijo Beatriz de Ordóñez, en la entrevista realizada por SEMANA en 2022.