El municipio Hato Corozal, en el departamento de Casanare, fue este miércoles, 11 de noviembre, el epicentro de un nuevo ataque armado en contra de la fuerza pública colombiana.

Los reportes preliminares detallaron que dos policías que adelantaban labores de vigilancia y control en el municipio fueron sorprendidos por sus atacantes y, luego de que hasta les quitaran sus armas de dotación, les dispararon indiscriminadamente.

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El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas murió en el ataque y el subintendente que lo acompañaba resultó herido.

Policía confirmó la muerte del patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas. Foto: X/ Abelardo De La Espriella.

“A sus familias y a toda la Policía Nacional les expreso mi solidaridad. He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes”, dijo el presidente.

Por el momento, no se conocen las motivaciones de los sujetos que arremetieron contra estos miembros de la fuerza pública. El municipio en el que sucedió el atentado se ubica en el extremo norte del departamento de Casanare, lo que se traduce en una cercanía de relevancia con Arauca, una de las regiones más azotadas por la violencia en Colombia.

Sobre el ataque, De La Espriella añadiós: “No permitiremos que estos asesinos crean que pueden arrebatarle la vida a nuestros héroes y escapar de la justicia. Los vamos a perseguir hasta encontrarlos” y les advirtió que pagarán por el crimen.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Además, el jefe de Estado advirtió que “cada ataque contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente del Estado”.

El país pasa por un complejo momento en materia de orden público. El ELN en este momento tiene secuestrada a una oficial del Ejército colombiano y los diferentes grupos criminales han amenazado y atacado desde resguardos policiales hasta medios de comunicación.

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Abelardo De La Espriella ha asumido este difícil momento ordenando el despliegue de la fuerza pública; sin embargo, las bandas criminales parecen querer mostrar sus alcances, luego de que desde el presidente se anunciara la arremetida contra ellos.

Por esto, el jefe de Estado ha enviado múltiples mensajes advirtiéndoles que no se va a amedrentar y no dejará que la ciudadanía tampoco lo haga, apoyando con la fuerza pública.