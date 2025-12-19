Música en vivo

Balance de 2025, un año en que el rock y el metal volvieron a marcar a Bogotá

Una mirada especializada de Colonia Records y Arcadia sobre lo que fue este gran año para el rock y el rock pesado en vivo, y también a lo mucho que ya se proyecta para 2026.

Redacción Arcadia
19 de diciembre de 2025, 11:41 p. m.
Tras un día inmaculado, soleado y seco, Green Day inauguró el Vive Claro, la noche de 24 de agosto de 2025, Bogotá. Apenas soltaron su primer acorde, Bogotá soltó la lluvia, pero poco importó.
Tras un día inmaculado, soleado y seco, Green Day inauguró el Vive Claro, la noche de 24 de agosto de 2025, Bogotá. Apenas soltaron su primer acorde, Bogotá soltó la lluvia, pero poco importó. Foto: Camila Andrea Díaz

El 2025 confirmó algo que desde hace varios años se venía gestando en silencio: Bogotá no solo es una plaza sólida para el rock y el metal, sino una de las más diversas de América Latina. Entre conciertos masivos, giras de culto, festivales regionales y propuestas de nicho que agotaron entradas, el calendario dejó una fotografía clara de una escena madura, exigente y transversal.

Mikael Åkerfeldt no solo tiene un gran sentido del humor, también un talento impresionante.
Mikael Åkerfeldt no solo tiene un gran sentido del humor, también un talento impresionante. En 2025 volvió con Opeth a Bogotá. Foto: Ricardo Matsukawa
Iron Maiden en Colombia: reflexiones sobre los precios y las reacciones al que será un quinto e inolvidable show

Más allá de los grandes titulares, el año se movió entre extremos: desde megaproducciones internacionales hasta shows especializados que, sin llenar estadios, fueron fundamentales para el pulso real del público rockero y metalero.

Este es un balance editorial de lo más relevante del rock y metal en 2025, con una mirada crítica y especializada, y una proyección clara hacia 2026, que ya empieza a perfilarse como un año histórico.

Fueron 152.000 asistentes en los cuatro días del Festival Estéreo Picnic 2025
Los cuatro días del Festival Estéreo Picnic 2025 acogieron a 152.000 asistentes. Se cayó Incubus, pero con Tool, The Hives, Foster the People y Alanis, hubo mucho qué recordar. Foto: @smileteam_co
Enero en conciertos: My Chemical Romance y Avenged Sevenfold lideran una agenda que propulsa el resto del año

Top especializado de conciertos masivos de rock en 2025 (Bogotá y festivales clave)

Sin caer en lo obvio, estos eventos marcaron agenda, conversación y memoria colectiva:

1. Loserville Festival

Una de las giras más comentadas del año, conectando nuevas generaciones con el revival alternativo y el metal moderno. Público joven, producción sólida y curaduría efectiva.

Limp Bizkit cierra Loserville en el MedPlus de Bogotá (dic 5, 2025).
Limp Bizkit cerró por lo alto el Loserville en el MedPlus de Bogotá. Y Wes Borland siempre se destaca. Foto: Mava Villamizar

2. Rock al Parque

La edición 2025 volvió a demostrar por qué sigue siendo el festival público de rock más importante de Latinoamérica. Diversidad, escena nacional fortalecida y apuestas internacionales coherentes.

Postales de Rock al Parque 2025.
Postal inolvidable de Black Pantera en Rock al Parque 2025. Foto: Armando Jiménez

3. Festival Cordillera

Aunque no estrictamente metal, la presencia de Ciegossordomudos, de Los Bunkers, de Serú Girán, de Illya Kuryaki and the Valderramas (que tiene rock en su propuesta amplia) y más bandas notables reafirmó el peso del rock latino en escenarios masivos y su conexión intergeneracional.

4. Estéreo Picnic

Más allá de su perfil alternativo, los actos rock del festival mantuvieron presencia fuerte y competitiva frente a otros géneros dominantes. ¡Tocó Beck, tocó Alanis Morissette, tocó Tool, por Dios!

Tool en la edición 2025 del Festival Estéreo Picnic.
Tool en la edición 2025 del Festival Estéreo Picnic. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA
THE HIVES edición 15 del Festival Estéreo Picnic Bogotá 28 marzo 2025
The Hives venció a la tormenta en la 14 edición de Festival Estéreo Picnic Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

5. Estudio Ghibli Sinfónico

Un fenómeno cultural que cruzó rock, música sinfónica y cultura pop, agotando localidades y demostrando que el público rockero también consume experiencias híbridas de alto nivel.

6. Ibagué Ciudad Rock (ICR)

Festival regional que ya juega en ligas mayores. Curaduría, identidad y crecimiento sostenido lo posicionan como referente fuera de Bogotá.

Los Fabulosos Cadillacs en el FESTIVAL CORDILLERA 2022.
Los Fabulosos Cadillacsdejaron huella en Pasto. Foto: Santiago Ramírez / @tiagoramirezbaquero

7. Altavoz (Medellín)

Clave en la descentralización del rock colombiano. Altavoz sigue siendo termómetro de escena, resistencia y evolución sonora.

8. Galeras Rock (Pasto)

Uno de los festivales regionales más importantes del país, consolidado como plataforma cultural del sur colombiano, impulsado por la presencia de bandas enormes como Los Fabulosos Cadillacs.

Linkin Park en el Vive Claro: una banda del siglo XXI se demostró viva, avasalladora y hermosa en Bogotá

Top especializado – conciertos no tan masivos (rock y metal de culto – 2025)

Aquí está el verdadero termómetro de la escena. Shows que no necesitan estadios para ser históricos:

1. Sabaton

Metal épico, público fiel y una conexión directa con la audiencia. Un show contundente que confirmó el crecimiento del power metal en Colombia.

Sabaton en el Royal Center de Bogotá, 9 de mayo 2025.
Sabaton en el Royal Center de Bogotá, el 9 de mayo 2025. Foto: Cristian David García / cortesía Cacique Entertainment

2. Avantasia

Una experiencia más cercana a una ópera metal que a un concierto tradicional. Público especializado, alta expectativa y ejecución impecable.

3. Lacrimosa

Oscuro, emocional y profundamente teatral. Lacrimosa mantiene una relación sólida con el público colombiano, que responde siempre.

4. Mayhem

Black metal en estado puro. Un evento que no buscó masividad, sino intensidad y autenticidad. Fundamental para la escena extrema.

Mayhem es una banda pionera para el género, pero la fuerza que la rescató de la mitología y puso el foco en la música fue Necrobutcher. Nacido en 1968, desde niño se encontró en la música.
Mayhem es una banda pionera para el género, pero la fuerza que la rescató de la mitología y puso el foco en la música fue Necrobutcher. Nacido en 1968, desde niño se encontró en la música. Foto: GETTY IMAGES
Mayhem en el Astor Plaza de Bogotá: estremeciendo a sus devotos, los íconos del black metal repasaron sus eras

5. Testament

Thrash metal clásico con vigencia absoluta. Una clase magistral de cómo envejecer con dignidad y potencia sonora.

6. Darkwave / Industrial Nights (eventos especializados)

Eventos de nicho que crecieron en convocatoria durante 2025, consolidando subescenas históricamente subestimadas.

7. Giras latinoamericanas en salas medianas

Shows en venues como Ace of Spades, Relevent Music Hall y teatros alternativos confirmaron que el formato medio sigue siendo vital.

Necrobutcher, bajista fundador de Mayhem, vuelve a Colombia: “Quizá estamos empujando los límites de la violencia”

Apartado especial – Green Day y el nuevo escenario

Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá
Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá Foto: Camila Andrea Díaz

La llegada de Green Day al nuevo escenario de gran formato Vive Claro marcó un punto de quiebre. No solo por la banda, sino por lo que simboliza: infraestructura lista para espectáculos de escala internacional sin sacrificar sonido ni experiencia.

Rock al Parque 2025: un ritual vivo en el que 253 mil personas escucharon, bailaron, poguearon e hicieron ciudad

Green Day conectó generaciones, reafirmó el poder del punk rock en grandes audiencias y abrió la puerta para que Bogotá sea considerada, definitivamente, una parada obligatoria en las grandes giras globales.

2026 en el horizonte

Megadeth en Bogotá, abril 21 de 2024.
El mariscal Mustaine viene a despedirse, de nuevo, en dos noches en el Movistar. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Si 2025 fue sólido, 2026 ya genera expectativa real. Nombres de alto calibre empiezan a tomar forma en rumores, anuncios y rutas de gira:

  • Iron Maiden – Regreso esperado, con público multigeneracional asegurado.
  • Megadeth – Thrash metal con convocatoria transversal.
  • My Chemical Romance – El factor nostalgia + nuevas audiencias, y el hecho de que viene con los arrolladors The Hives.
  • Ed Sheeran – Aunque por fuera del rock duro, su impacto obliga a repensar la convivencia de géneros en grandes escenarios
  • Korn, Deftones, Tom Morello: Sonidos de los noventas que no pierden ni potencia, ni vigencia, ni relevancia.
Por primera vez sonará 'Seventh Son of a Seventh Son' en la capital, y eso en sí ya es un evento.
Por primera vez sonará 'Seventh Son of a Seventh Son' en la capital, y eso en sí ya es un evento. Foto: cortesía Move Concerts / A.P.I.

Todo indica que 2026 será un año donde el rock y el metal convivirán con propuestas globales sin perder identidad, y donde Colombia seguirá fortaleciendo su rol como epicentro cultural en la región.

It’s So Easy: Guns n’Fucking Roses dejó su mejor concierto a la fecha en Bogotá: Medellín, avisada, no hay pierde

Coda

El 2025 no fue solo un año de conciertos: fue un año de confirmaciones.

*Confirmación de público, de infraestructura, de productores, de medios especializados y de una audiencia que sabe elegir.

BEAT en el Royal Center de Bogotá / abril 30, 2025
El progresivo también hizo presencia con las leyendas de Beat, en el Royal Center de Bogotá (el 30 de abril de 2025). En la foto, los gigantes Steve Vai y Adrian Belew. Foto: Santiago García / @electro_dynamique

*Bogotá y las regiones demostraron que el rock y el metal no solo resisten: evolucionan, se diversifican y se fortalecen.

*Y si algo dejó claro este año, es que lo que viene en 2026 no es promesa: es continuidad.

Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá

