Después de un silencio prolongado, un power trío de alta influencia en la historia del rock colombiano está de regreso, y sus seguidores no podrían estar más agradecidos

Formado en Bogotá en 1994 por Jota García (bajo), Alejandro Gómez-Cáceres (guitarra y voz) y Pablo Bernal (batería), Ciegossordomudos estrena el sencillo “Siga Creyendo”, un tema ya disponible en todas las plataformas digitales, a través del sello Gaira Música Local. No es una composición nueva, pero sí se trata de una versión actualizada para estos tiempos dementes.

El lanzamiento coincide la esperada vuelta de la agrupación a los escenarios en el Festival Cordillera 2025, este domingo 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Allá compartirá cartel con grandes agrupaciones. Tocará a las 3:15 p.m., en el escenario Aconcagua, después de Skampida y antes de otros esperados regresos como los de Serú Girán (por Lebón y Aznar) e Illya Kuryaki & The Valderramas. Ese día viene increíble, y Ciegossordomudos entra perfecto.

Horarios del Festival Cordillera 2025. Domingo 14 de septiembre. | Foto: Páramo Presenta

Volviendo a la canción, que sin duda sonará y será coreada, fue compuesta colectivamente por los tres integrantes y producida por Jota García. Y tiene una historia singular: fue escrita y grabada en el año 2000, pero nunca llegó a publicarse oficialmente, aunque se convirtió en la favorita de los seguidores durante los conciertos de esa época.

En marzo de 2025, la banda decidió revisitarla, grabando una nueva versión que conserva la letra original, tan vigente como inquietante en un presente atravesado por la desconfianza y la incertidumbre global.

“Siga Creyendo” es un himno visionario sobre la fe, la perseverancia y la esperanza en tiempos de confusión. Con la ironía, el virtuosismo y la potencia sonora característicos dela banda, el tema conecta el pasado y el presente, reafirmando el lugar de Ciegossordomudos como una fuerza pionera del rock alternativo en Colombia y demostrando cómo su música trasciende generaciones.

El arte de portada fue diseñado por la reconocida creadora Margarita Olivar, mientras que la producción se desarrolló bajo el liderazgo de Jota García, en un proceso creativo que la banda describe como íntimo, concentrado y cargado de claridad artística.

CIEGOSSORDOMUDOS | Foto: Diego Córdoba

Después del estreno de “Trampas”, canción que se lanzó en junio de este año, “Siga Creyendo” llega para marcar el inicio de una nueva etapa de Ciegossordomudos sobre los escenarios.

El de este domingo 14 de septiembre, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, será un reencuentro intenso y vibrante con una historia que marcó a toda una generación. Lo hizo con un sonido anticipado a su tiempo, profundamente original y siempre provocador (acá abajo dejamos una gran muestra, “Cuidado”). Con canciones de antes y de ahora, hilvanarán una hora imperdible. Vale llegar temprano y no perderse este esperado show.