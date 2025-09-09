SEMANA en el Festival Cordillera 2025
El Festival Cordillera 2025 será una de las citas musicales más importantes de América Latina.
Consolidándose en su cuarta edición como un espacio emblemático para celebrar las raíces culturales y sonoras del continente. Se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, un escenario que ha visto crecer este evento desde sus inicios en 2022. SEMANA estará presente.
El festival contará con varios escenarios temáticos dentro del parque: Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy y espera superar los récords de asistencia de años previos, con una gran afluencia tanto de público local como de turistas nacionales e internacionales. Más de 20 agrupaciones y solistas se repartirán en dos días que serán un homenaje a la música que une a los latinoamericanos y al espíritu multigeneracional e inclusivo que ha caracterizado al evento desde su primera edición.
