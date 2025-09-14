Festival Cordillera 2025 encendió a Bogotá: música, baile y emoción en el primer día

El Parque Simón Bolívar se vistió de fiesta y alegría en la primera jornada del Festival Cordillera, donde se dieron cita grandes exponentes de la música latina y miles de aficionados que disfrutaron de cada presentación, bailando y cantando a viva voz.

Los mejores momentos del Festival Cordillera

Los miles de asistentes que llegaron hasta el Simón Bolívar gozaron con la música de las leyendas de la música colombiana y con las nuevas propuestas que mostraron la riqueza musical del continente.

La apertura llegó desde Pasto, con Lucio Feuillet, a las 2:30 p. m., y a partir de ese momento la música se tomó el recinto.

Figuras de renombre internacional fueron haciendo sus presentaciones y, a medida que pasaba el tiempo, era mayor el entusiasmo.

Invitados como Miguel Bosé y Rubén Blades, pusieron a vibrar a la multitud con una serie de shows en donde se notó la calidad y el talento de dos de los más grandes de la música iberoamericana.

Rubén Blades y Miguel Bosé pusieron a vibrar a los a istenetes al festival en el primer día. | Foto: Foto: Colprensa

La cuota vallenata la puso Carlos Vives en horas de la noche, cuando hizo vibrar a los asistentes con lo mejor de este género. Para cerrar la primera jornada, Paulo Londra y La Mosca Tsé Tsé se encargaron de poner el broche de oro.

El Festival Cordillera ofreció para todos los gustos musicales. En paralelo con estas presentaciones, habo espectáculo para los amantes del reggae, del género urbano y del rock, quienes pudieron cantar y bailar al son de grupos como UB40 con Ali Campbell, Orishas, los argentinos de Catupecu Machu y los bogotanos de La 33.

Al final, la salsa también tuvo su lugar, dándole un toque de sabor y alegría al festival.

UB40 aportó la cuota de reggae al festival. | Foto: Foto: Colprensa

¿Qué se espera para hoy?

Se espera que este domingo lleguen miles de aficionados a la música iberoamericana para disfrutar de los conciertos que reúnen a los grandes de la región.

La jornada comenzará con Skampida, que abrirá el escenario.

Entre los actos programados destacan el regreso de Serú Girán, con David Lebón y Pedro Aznar; el poderoso show de Illya Kuryaki & The Valderramas; y la energía de Zoé, entre otros.

Los Auténticos Decadentes serán los encargados de dar el cierre de lujo al festival, junto con Belanova, Los Caligaris, Duncan Dhu y Frente Cumbiero, quienes pondrán el toque final.

La organización recomienda llegar con tiempo, ya que habrá cierres viales en los alrededores del parque. La mejor opción es utilizar transporte público, en especial TransMilenio con parada en Salitre – El Greco.

Para el regreso, habrá rutas especiales habilitadas después del evento que facilitarán la salida de los asistentes.