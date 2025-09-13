Festival Cordillera: mapa y cierres viales; prográmese para disfrutar de sus artistas preferidos

Desde hoy, a las 12:00 del medio día, Bogotá entra en modo fiesta para disfrutar de uno de los eventos culturales más esperados, lo mejor es que vaya bien preparado y sobre, todo con una guía adecuada.

Mapa del Festival Cordillera

El evento contará con 4 ambientes principales:

El escenario Cordillera

El escenario Aconcagua

El escenario CotoPaxi

El escenario Cocuy

Además, usted podrá disfrutar del espacio Coke Studio, en el que podrá participar en clases de salsa y de varias muestras artísticas.

Para la comida de quienes van a asistir al festival, el parque ha organizado zonas de baños, de comidas, de recarga, de cashless, un mercado latino, puntos de información y puntos merch oficiales.

¡Este año La Cordillera crece y nos alegra hacerlo junto a ustedes! Cuatro escenarios por descubrir, mientras por primera vez suenan los timbales en el Coke Studio junto a DELIRIO🏔️🔥🔥 pic.twitter.com/yefKXGVYTU — Festival Cordillera (@CordilleraFest) September 9, 2025

Cierres viales

La Secretaría Distrital de Movilidad, SDM, autorizó varis cierres viales para facilitar la llegada al Parque Simón Bolívar.

Este es el listado de cierres autorizados que deberá tener en cuenta en este fin de semana:

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, , cierre total, de la calzada sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total, de la ciclorruta costado sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total, de sendero peatonal en el costado sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.

Glorieta avenida calle 63 por avenida carrera 60, carril lento en la conectante occidente – sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.

Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, de la calzada occidental, de 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre

Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, de la ciclorruta en el costado Occidental, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.

Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, del sendero peatonal en el costado Occidental, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.

Avenida carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63, cierre total, de la calzada oriente, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre del carril norte de la calzada norte, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) programó cierres y desvíos para poder movilizarse durante el Festival Cordillera | Foto: Foto tomada del sitio oficial de la ecretaría Distrital de Movilidad (SDM)

Desvíos viales

Por otra parte, se han dispuesto desvíos para facilitar el desplazamiento vehicular durante el fin de semana, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad