En septiembre de 2014 tocó por primera vez en el país la banda sueca de power metal Sabaton; ya con una importante trayectoria a cuestas, la agrupación se presentó ante un público fiel que los esperó con ansias por años. Hace once años, la primera cita con Sabaton tuvo lugar en Ozzy Bar, un recinto que en aquel momento acogió a sus más devotos seguidores.

Si bien algunos consideraron que ese espacio se quedó corto para recibir a una agrupación acostumbrada a llenar grandes recintos en Europa, fue una noche memorable. Los fanáticos pudieron ver a los músicos en un lugar íntimo, entendiendo que no se contaba con un espacio mayor y tampoco con un público como el que los acompaña del otro lado del océano.

Sabaton en el Royal Center de Bogotá, 9 de mayo 2025. | Foto: Cristian David García / cortesía Cacique Entertainment

En ese contexto, los fans quedaron con ganas de ver a la banda una vez más y dejar una mejor impresión para todos, más acorde a su altura. Y pasaron años... y muchos aseguraron que no volverían.

Sin embargo, y después de una década y poco más, la banda anunció una nueva gira por Sudamérica, incluyendo a Colombia. La gira The Tour to End All Tours ratificaba su regrso a Bogotá, el 9 de mayo de 2025, en el Royal Center, un lugar más amplio que daría pie a un show mayor en escala al vivido en 2014. Eso fue exactamente lo que sucedió.

La fecha llegó y el ambiente no pudo ser mejor esa agradecida tarde de viernes, soleada en medio de estos meses gélidos. Desde tempranas horas, los fanáticos del heavy metal empezaron a aglomerarse a las afueras del Royal Center de Chapinero. El tráfico característico de la ciudad, más siendo viernes, no fue excusa. Las filas se fueron alargando, llenas de entusiasmo; y no era para menos. A las 6:30 de la tarde se empezó a dar ingreso a una cantidad de asistentes mucho mayor que la que hubo hace 11 años.

Sobre las 8 de la noche, la banda local Arzen apareció en escena. La agrupación, conformada por varios músicos de distintas vertientes de la escena del metal colombiano, hizo vibrar al público en el teatro capitalino.

Joakim Bruder no le huye a Hello Kitty, ¡toca su guitarra! | Foto: Cristian David García / cortesía Cacique Entertainment

Con sonidos influenciados y combinados por el heavy, el thrash, el death y el power metal, se ganaron sus ovaciones. Cada músico de la banda tiene una trayectoria y reputación bien ganada por su trabajo y participación en distintos proyectos musicales: en la batería, Alejandro Rojas, y en el bajo David Bermúdez, reconocidos por su trabajo en Under Threat. En la guitarras, Ricardo Duque, reconocido principalmente por su labor en Kilcrops, y Javier Romero, quienes desplegaron virtuosismo durante toda la presentación; y en las voces, André Arzen, por mucho tiempo cantante de Albatroz. Se trata, en definitiva, de una super banda que ha compartido escenario con bandas como Sonata Ártica y Stratovarius, demostrando una calidad impecable en sus composiciones, digna de su reconocimiento.

En poco más de media hora, la banda configuró una excelente presentación y calentó al público antes de lo inevitable, lo que todos habían ido a buscar.

Sabaton entregó su marca de metal y también algo de humor. | Foto: Cristian David García / cortesía Cacique Entertainment

A las 9:15 de la noche, finalmente, el momento esperado había llegado. Un preámbulo denominado The March of War provocó gritos de emoción: Sabaton apareció en el escenario con su canción “Ghost Division” y con un grito de guerra. En medio de la emoción, los nórdicos interpretaron temas de sus diferentes álbumes. Las canciones “The Last Stand”, “Red Baron”, “Bismark” y la esperada “Stormtroopers”, situaron a los asistentes en un ambiente propio de las letras de la banda, que canta sobre temas históricos, poder y honor.

Posteriormente, interpretarían las canciones “Carolus Rex” y “Night Witches”. El hecho complació a su público, pues hasta ese punto habían interpretado canciones de un álbum distinto. Así abrieron el abanico a la gran variedad que ofrece su repertorio.

Después de esa descarga de energía, una breve pausa abrió la senda a una introducción y vinieron entonces “The Attack of the Dead Men” y “Fields of Verdun”; ambas, canciones de su disco de 2019 The Great War.

Posteriormente, interpretaron “Resist and Bite”, del álbum Heroes de 2014, trabajo que habían venido a promocionar en aquel año y que curiosamente en aquella oportunidad no interpretaron.

Hablamos con Hannes Van Dahl, ¡no se pierda la entrevista! | Foto: Cristian David García / cortesía Cacique Entertainment

En seguida, hubo un ingrediente especial; después de interpretar la canción, el cantante Joakim Bruder recibió de parte de su crew una guitarra color rosa con una imagen de la popular Hello Kitty; el curioso instrumento contrastaba con la ruda imagen del vocalista, situación que la banda convirtió en su momento cómico de la noche.

Con dicha guitarra, Bruder se aprestó a interpretar un pequeño fragmento de la bien conocida “Master of Puppets” de Metallica. El público no podía estar más feliz y la alegría se hizo euforia cuando, con la misma guitarra, Bruder se unió a sus compañeros e interpretaron impecablemente “Soldier of Heaven”.

Una vez devuelta la guitarra, hubo una pequeña pausa. En ella, el bajista Pär Sundström, dirigió emotivas palabras para el público colombiano y expresó cuán feliz estaba de esta nueva presentación en el país. Dijo también que lamentaban no haber podido regresar antes, y luego dio paso contundente a los temas “Christmas Truce” y “Smoking Snakes”.

La emoción no acabó, y la banda era el regalo que seguía dando: ante las ovaciones del público, los suecos continuaron con dos de sus canciones más populares. La primera, la ya clásica “Primo Victoria” de su álbum homónimo (conmemora 20 años de existencia), que el público nunca dejó de saltar y corear; y en la interpretación hubo espacio para otra sorpresa; Bruder dirigió unas palabras a unas personas que se encontraban en el recinto, expresando respeto y admiración por ellos; se refería a sus compatriotas, la banda de hard rock H.E.A.T., presentes en el teatro y disfrutando de Sabaton. H.E.A.T. se presentaron el día siguiente; y los aplausos por parte del público para ellos no se hicieron esperar.

Sabaton en el Royal Center de Bogotá, 9 de mayo 2025. | Foto: Cristian David García / cortesía Cacique Entertainment

Posteriormente, en un juego entre los músicos y el público para ver qué sector del recinto animaba con mayor euforia (difícil inventar uno nuevo), la agrupación interpretó la enérgica “Swedish Pagans” de su aclamado álbum The Art of War; el ambiente se sintió electrizante gracias a la música y a un público más que entusiasmado.

Sabaton concluyó la velada con otra canción del álbum Heroes, que no habían interpretado en suelo colombiano: “To Hell and Back”. Así despidieron una noche cargada de energía y poder.

Concluyendo la presentación, la banda se despidió con enormes sonrisas y en medio de aplausos de sus devotos colombianos, prometiendo regresar pronto y llevándose una mucho mejor impresión de la que tuvieron más de una década atrás; definitivamente fue una merecida revancha tanto para la banda como para sus leales fanáticos.