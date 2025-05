Bogotá se prepara para recibir, este sábado 17 de mayo, por primera vez, el prestigioso Guitar Fest, un evento que ha dejado huella en Chile, Argentina, México y Perú, y que ahora aterriza en Colombia, con un fantástico cierre planillado para este sábado 17 de mayo.

En su primera fase, este fest convocó a jóvenes guitarristas de todo país a participar gratuita y virtualmente con una composición original; la respuesta fue rotunda. Más de 170 músicos atendieron el llamado desde sus seis cuerdas.

Entre 170 guitarristas jóvenes del país, uno será coronado, y luego, Kiko Loureiro elevará la jornada con un cierre entre concierto y clínica. | Foto: cortesía oregon / black line

En la fase siguiente vino un mes de evaluación, por parte de un jurado especializado, que seleccionó a los tres finalistas que competirán en una emocionante final, en vivo, en Ace of Spades (espacio que se hace llamar “la casa del rock en Colombia” y ha hecho todo, por años, por ganarse ese derecho).

El ganador de la gran final recibirá una guitarra eléctrica y un millón de pesos colombianos, cortesía de la Academia Virtual Guitar For All Academy – Guitarra para Todos.

Y claro, a manera de cierre estelar, el Guitar Fest Colombia 2025 contará con el legendario guitarrista brasileño Kiko Loureiro, ex Angra y Megadeth, una institución en su propia ley, con un recorrido sónico de más de 20 años.

En Bogotá, Loureiro ofrecerá una combinación de clínica y concierto para inspirar a los participantes y a todos los que en la expresión musical y en la guitarra encuentran en espacio de creación o un escape necesario. Sobre música, Angra, Megadeth y guitarras, hablamos con el virtuoso brasilero. Esto nos dijo.

SEMANA: Ha integrado proyectos musicales notables y los ha alternado con una exitosa carrera solista de 20 años ya, ¿cómo maneja su tiempo para mantener su proyecto vigente sin afectar los otros trabajos?

Kiko Loureiro: Todo empezó cuando estaba en Angra; siempre escribía composiciones orientadas al sonido de la guitarra. Mientras estábamos escribiendo el álbum Temple of Shadows (2004), sentí la necesidad de orientarme mucho más en la guitarra y de enfocar canciones en ella, en un proyecto distinto que no afectara a la banda; le manifesté la idea al productor del álbum, Dennis Ward. Dennis sabía que era fanático de siempre de guitarristas como Joe Satriani o Steve Vai, tal como él, así que coincidimos en nuestros gustos.

Después de grabar el álbum con Angra, Ward apostó por este proyecto, y lo hicimos posible, lanzando No Gravity (2005), y desde entonces lo he alternado con los demás proyectos sin afectarlos. Es bastante trabajo, pero es lo que amo hacer; lo he hecho y disfrutado como estudiante, como intérprete y como artista; como mencionaba, respeto mucho las visiones de mis compañeros de las bandas con quienes he compartido, por lo que mi proyecto no ha afectado musical ni personalmente ninguna decisión tomada conjuntamente por las bandas.

SEMANA: Teniendo en cuenta el virtuoso y reconocido músico que eres ¿En este momento estás únicamente enfocado en tu proyecto solista o has considerado trabajar con otras agrupaciones?

K.L.: Por ahora estoy totalmente enfocado en mi proyecto solista. De hecho, en este momento estoy trabajando en nuevo material que posiblemente salga en julio de este año. Actualmente, me encuentro trabajando en ajustes en los riffs y en lo que serían los solos para su mezcla y producción. Me he sentido muy cómodo trabajando así porque manejo menos presión y únicamente soy yo quien impone las reglas bajo mi propio gusto. Por ejemplo, cuando trabajaba con Megadeth, también me sentí muy cómodo para componer y demás, sin embargo, a veces los percances no solo eran por cuestiones de la banda, sino también por el gran itinerario, por temas logísticos o de organización para hacer giras o presentaciones, algo muy común para una banda tan reconocida; ese tipo de detalles algunas veces hacen que se atrase un poco tu trabajo; así que como mencioné, en este momento, estoy 100% enfocado en mi proyecto para ir más a un ritmo en donde me siento realmente cómodo.

SEMANA: Sobre su trabajo más reciente, Theory of Mind (2024), ¿cómo fue el proceso de composición y producción teniendo en cuenta que no lanzaba música solista desde 2020?

K.L.: Fue un álbum complejo al momento de grabarse. Venía trabajando en él desde 2020 antes de que ocurriera la pandemia, y además de ese hubo impedimentos que atrasaron parte del trabajo. Adicional a eso, hacía parte Megadeth desde hace un tiempo, y eso exigía mucho trabajo y esfuerzo, por lo que el tiempo era muy limitado para trabajar en mi proyecto propio.

Cuando tuve la oportunidad de retomar mi trabajo individual de manera más atenta, decidí integrar diferentes estilos de música y combinarlos a lo pesado del rock; en cuanto al concepto, decidí nombrarlo Theory of Mind basándome en términos psicológicos, que se basan en cómo entendemos la mente y el comportamiento humano. Me inspiré viendo el comportamiento de mis hijos e inclusive viendo la notoria influencia de la inteligencia artificial en la actualidad; ambos, factores que me hicieron analizar cómo estos afectan mi vida personal, desde lo familiar y lo profesional. Todo está basado en la perspectiva de que hoy día la inteligencia artificial ha influido en el mundo, incluso en la creación de música. Quise integrar todo esto en un solo concepto, de ahí el nombre del álbum.

SEMANA: A la fecha ha lanzado 6 álbumes de estudio como solista; desde No Gravity de 2005 hasta el mencionado Theory of Mind ¿Cuál ha sido el trabajo más desafiante?

K.L.: Considero que cada álbum tiene un desafío en particular, sin embargo, para mí lo más desafiante es mantenerse consistente como artista. Cada álbum, sin importar si trabajas como solista o con alguna banda en específico, requiere de mucho esfuerzo. Puedes estar en el estudio, ensayando, componiendo o incluso detrás de una consola tú solo (o con los otros músicos) decidiendo qué modificar o corregir; es un trabajo muy demandante.

Y puede ser desafiante desde la parte mental cuando quieres mejorar algo en el sonido repitiendo o agregando detalles reiteradas veces, además de la parte física, que siente el tocar repetidamente algo para perfeccionarlo; puede ser agotador y requiere de bastante esfuerzo.

Si estás con una banda, puedes discutir lo que se puede mejorar y lo que no; estando solo, puedes tomar todas las decisiones que consideres, no es tanta presión, pero la sientes. Cada situación tiene su grado de dificultad, así que no podría mencionar un álbum en particular porque detrás de cada uno hay diferentes desafíos según las necesidades musicales que se requieran.

Su carrera en solitario empezó mientras escribían con Angra el álbum 'Temple of Shadows' (2004). Ahí supo que quería crear otra capa que no tocara la de las bandas que integra. | Foto: cortesía oregon / black line

SEMANA: Excelentes músicos de sesión lo acompañan en sus presentaciones y al desarrollar sus proyectos, ¿selecciona músicos según las necesidades sonoras del momento o apela a los que ya conoce?

K.L.: Los músicos con los que trabajo son personas con quienes he compartido desde hace años. En el bajo me ha acompañado Felipe Andreoli que es un gran músico, y Bruno Valverde me ha acompañado en ocasiones en la batería (ambos miembros de Angra). Bruno me aportó mucho en la grabación del último álbum. También, tomo referentes de cada instrumento y trato de aplicarlos a mi trabajo; por ejemplo, un gran referente en las percusiones es uno de los mejores bateristas de Brasil llamado Cuca Teixeira, es muy versátil.

Para las canciones que compongo, el tema de las percusiones es complejo y muy importante; no todos los bateristas podrían adaptarse para lo que requieren las canciones que compongo. Desde que inicié mi proyecto solista, he sido muy detallista con este aspecto, pues busco que el músico tenga componentes del heavy, que sea técnico, con tintes progresivos e, inclusive, que en ocasiones maneje ritmos brasileños; es decir, no necesariamente debe estar enfocado en ellos, pero si los tiene, es un gran plus para desarrollar nuevos sonidos. Como comentaba, me siento muy a gusto con Bruno en las percusiones y con Felipe en el bajo, son grandes profesionales y personas; sin embargo, a futuro, si quisiese experimentar y lanzar un nuevo álbum o proyecto, quizás pueda experimentar con otros músicos; tal vez quiera probar con otros sonidos y diferentes niveles de tecnicismo. Eso puede pasar.

SEMANA: Hablando de su paso por Megadeth, participó en los últimos álbumes de estudio de la banda Dystopia (2016) y The Sick, the Dying… and the Dead! (2022); ¡tuvo libertad de componer canciones para la banda! ¿Cómo fue la experiencia, teniendo en cuenta que las dinámicas seguramente eran diferentes a las que conocía?

K.L.: Como mencionaba, trabajar y componer grupalmente es desafiante, es muy diferente a cuando tú manejas un proyecto individual. Dave Mustaine es muy perfeccionista y enfocado con su proyecto; sin embargo, me posibilitó una gran libertad creativa, por lo que pude componer canciones como “Post American World”, “Poisonous Shadows” y “Lying in State” para el álbum Dystopia. La presión fue alta, pero el resultado fue muy positivo, tanto así, que para el álbum The Sick, the Dying… and the Dead! tuve mucha participación componiendo y participando activamente en la mayoría de las canciones del disco; desde componer intros, añadir arreglos en el piano y las voces de los coros, hasta nuevamente componer canciones completas. Los resultados fueron increíbles; los fans y la crítica tuvieron muy buenas opiniones, lo que dice que hice las cosas bien gracias a un gran trabajo y esfuerzo. Muestra de todo lo dicho, fue haber ganado un Grammy en 2017, siendo ganadores de la mejor interpretación de metal de ese año con la canción Dystopia; lo cual fue muy satisfactorio para todos nosotros.

SEMANA: Si tuviera que elegir una canción de sus trabajos en Angra y Megadeth, ¿cuál elegiría y por qué?

K.L.: Es una pregunta muy compleja. Porque cuando comparto con compañeros en las bandas, antes de cada presentación nos cuesta un poco elegir qué tocar, teniendo en cuenta que tanto le gusta al público en el momento. Pero, si tuviera que elegir una canción de Angra de la cual me enorgullezco, sería “Late Redemption” del Temple of Shadows (2004); me encantó el resultado de como suena porque mayormente la compuse en el piano; pero también me encanta Holy Land (1996) del álbum homónimo, que fue escrita por André Matos y la considero una obra maestra hasta el día de hoy.

Si eligiera canciones de mi etapa en Megadeth, elegiría “Dystopia” del álbum homónimo; de The Sick, the Dying… and the Dead!, es difícil porque me encanta todo el álbum y el trabajo, sin embargo, me encanta “Dogs of Chernobyl”, porque compuse la intro y Dave Mustaine añadió el resto; fue un trabajo que en lo personal me encanto, pues Dave y yo complementamos muy bien el ritmo de las guitarras, dando como resultado algo de lo cual me enorgullezco mucho.

SEMANA: Kiko, gracias por su amabilidad y tiempo. Nos vemos en Bogotá este 17 de mayo...

K.L.: ¡Claro que sí! Los espero a todos el 17 de mayo en el Ace of Spades de Bogotá para compartir con ustedes lo que más amo hacer. ¡Allá nos veremos!

El sábado también tocará Andy Addams, invitado especial. Addams, quien abrió un show para Ozzy, es historia viva de amor al instrumento. Y por su entrega y perseverancia, hoypuede girar el continente al lado de Kiko Loureiro y Marty Friedman. Andy rinde tributo a sus raíces y a los íconos que lo inspiraron, por eso pueden esperar un homenaje a Elkin Ramírez y a Kraken.