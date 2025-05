SEMANA: Bienvenido a Revista Semana, es un honor tenerlo con nosotros.

Hannes Van Dahl: ¡Muchas gracias por la invitación! Estoy muy contento de estar con ustedes.

SEMANA: Sabaton no se presenta hace once años en Bogotá. La última vez fue en un lugar pequeño y con ambiente, si se quiere decir, más privado. ¿Qué recuerdos tienes de esa primera y hasta el momento única presentación en Colombia?

H.V.D.: Primero que todo, pido disculpas por la larga ausencia en Colombia. ¡Once años son mucho tiempo! En lo personal estoy emocionado de regresar, no solo por la larga espera sino por lo que recuerdo. Puedes preguntarle a cualquier integrante de la banda y pensarán igual que yo: el recibimiento de parte del público en aquella oportunidad fue tremendamente cálido. Sin exagerarte, sentíamos tanto la pasión y entrega de los fans en aquel lugar que fácilmente mis baquetas podían haber quedado pegadas a mi mano por el calor humano (risas). ¡La energía fue tremenda! Espero que la experiencia se repita o incluso sea mejor.

Sabaton es la unión de Chris Rörland, Thobbe Englund, Joakim Brodén, Hannes Van Dahl y Pär Sundström. | Foto: Ben Alexis

En nuestra primera visita a Bogotá, ¡sentíamos tanto la pasión y entrega de los fans en aquel lugar que fácilmente mis baquetas podían haber quedado pegadas a mi mano por el calor humano!

SEMANA: Más de una década sin volver, y aún así la cantidad de fanáticos de su música en Colombia ha crecido considerablemente. Encontrarán fans de hace años, pero también algunos más jóvenes ¿Qué espera la banda de esta nueva presentación el próximo 9 de mayo?

H.V.D.: No soy alguien de crear muchas expectativas respecto a las presentaciones, pero si puedo decir al igual que los demás integrantes de Sabaton que queremos siempre interpretar muy bien nuestra música para nuestro público; también tenemos la intención de mostrar nuestros más recientes trabajos en donde hemos trabajado bastante. Ver que las personas tienen agrado por cada lanzamiento es realmente fantástico; verlos y escucharlos cantando con nosotros cada canción es lo más valioso y es lo que queremos.

SEMANA: Desde su última visita han lanzado varios trabajos. ¿Qué pueden esperar sus fans colombianos en esta nueva presentación? ¿Se inclinarán más por temas clásicos? ¿promocionarán lo nuevo? o ¿ustedes tratan de encontrar un equilibrio para los fans nuevos y antiguos en la lista de canciones a interpretar?

H.V.D.: Es una pregunta interesante. Aunque no quisiera revelar detalles respecto a las próximas presentaciones, quisiera que los fans se sorprendan y saquen sus conclusiones sobre nuestro actual trabajo en el escenario. Sin embargo, te puedo decir que tratamos de complacer a todos nuestros fans.

Queremos dar sorpresas y estoy seguro que los fans estarán muy felices con lo que hemos preparado...

Nos ha tomado mucho tiempo decidir qué canciones interpretar y cuales no para esta gira. Se puede decir que cuando un artista tiene muchos álbumes, esto se convierte en un “bello” problema al momento de elegir un setlist adecuado en un tour. Hay mucho trabajo y tiempo invertido para elegir, pero en lo personal, queremos dar sorpresas y estoy seguro que los fans estarán muy felices con lo que hemos preparado.

SEMANA: ¿Cómo toman ese tipo de decisiones respecto a las canciones que interpretan?

H.V.D.: Funcionamos como una familia. Es fácil hacer enojar al otro escogiendo las canciones que yo quiero y viceversa (risas). La verdad que con los años hemos adquirido experiencia y el proceso de elección se ha vuelto más orgánico. Sin embargo, evaluamos grupalmente qué tocar, aunque como en toda familia, puede haber diferencias o discrepancias, pero después de muchos consensos elegimos lo que creemos que será lo mejor para nosotros y para los fans.

SEMANA: Hablando de material nuevo, lanzaron Templars, un abre bocas del nuevo álbum ¿Qué nos puede contar del nuevo material?

H.V.D.: Sí. Hace poco lanzamos el sencillo Templars, y su promoción viene con un video. Es una canción en la trabajamos hace muchísimo tiempo y finalmente se lanzó. Estamos muy satisfechos con el resultado. Estoy muy ansioso de leer las opiniones de los fans. Obviamente queremos que a ellos les guste, pero somos conscientes que a veces puede pasar lo contrario. Lo tomamos como algo positivo para mejorar a futuro si es el caso. Puedo decir que muy buena música saldrá en este nuevo álbum. La producción fue excepcional y hubo mucho trabajo en él.

Sabaton la tiene difícil para balancear su setlist entre lo nuevo y lo adorado. Aún así, aseguran que los fanáticos saldrán muy satisfechos. | Foto: Jens De Vos

SEMANA: Hablando de los álbumes de la banda; cada trabajo de Sabaton tiene un sonido diferente. ¿Qué tendrá de diferente este álbum a los anteriores?

H.V.D.: En este momento estamos haciendo unos últimos pequeños ajustes en cuanto al lanzamiento oficial de este trabajo. Por ahora, por itinerarios, no puedo hablar mucho del contenido. Puedo decir que queremos que los fans se lleven una grata sorpresa. Pueden hacerse una idea sobre el video y canción que se lanzaron mundialmente hace unos días. El single Templars tiene elementos musicales que no habíamos experimentado antes y que puedes notar de inmediato. Por ahora queremos que ese sencillo hable por sí mismo como lo que será el resto del álbum.

SEMANA: En su vasta discografía, ¿cuál es su álbum favorito de Sabaton?, el que más orgullo le representa...

H.V.D.: Quizás todos los músicos dirán como cliché que su álbum favorito es el más reciente. Y responderé que efectivamente lo es, pero no por promocionarlo, sino porque la producción fluyó bastante bien. Todos pusimos nuestro grano de arena de una manera excepcional. En lo personal, las mezclas de batería y el sonido de las percusiones que se lograron fueron excepcionales; amo entrar en el estudio para grabar. Tuvimos el tiempo suficiente para elegir meticulosamente qué mezclas hacer o qué arreglos funcionaban mejor para dar un sonido que a mi parecer es impecable. Todos nos sentimos excepcionalmente bien con este más reciente proceso. Me siento muy orgulloso del resultado y no puedo esperar para compartirlo con nuestro público.

SEMANA: Sabaton es muy conocido por la contundencia de su música pero también por sus letras, que inspiran energía, fuerza y cuentan historias épicas. ¿De dónde surgen las ideas?

H.V.D.: En lo personal, yo no me involucro mucho en la parte de las letras de nuestras canciones. Estoy un poco más alejado en cuanto a las temáticas elegidas. Puedo decir que los chicos hacen un esfuerzo enorme para elegir las letras, los coros y los temas que aborda nuestra música. Hay un gran esfuerzo para que haya concordancia y lograr lo que se desea.

Mis compañeros hacen grandes investigaciones para las canciones y lo que se canta en ellas. Nada es hecho a la ligera. Ellos realmente investigan en libros e Internet sobre historia o acontecimientos importantes

Mis compañeros hacen grandes investigaciones para las canciones y lo que se canta en ellas. Nada es hecho a la ligera. Ellos realmente investigan en libros e Internet sobre historia o acontecimientos importantes. Pasan horas o incluso días indagando para que todo sea verídico y al gusto de ellos para imprimirlo en las canciones y obtener buenos resultados.

Sabaton trabaja ahora con la disquera Better Noise Music, de la que esperan una gran colaboración. | Foto: Jens De Vos

SEMANA: La banda hace poco trabaja con la disquera Better Noise Music. ¿Qué les hizo tomar esta decisión? ¿Esta disquera producirá su próximo álbum?

H.V.D.: Sí. Hace poco firmamos con ese sello. Estamos muy emocionado de trabajar con ellos y lanzar música porque sabemos que son muy profesionales. Ellos tienen una gran proyección a futuro y creemos que es y será una muy buena decisión trabajar conjuntamente. Estoy muy emocionado por lo que podremos lograr y todo lo relacionado a la producción a futuro con ellos.

SEMANA: ¿Cuáles han sido sus principales influencias como músico para evolucionar como baterista dentro de la banda?

H.V.D.: Creo que mi primera gran inspiración e influencia en cuanto a la música inicialmente fue un álbum en particular: cuando era adolescente escuché Ride the Lightning de Metallica. Un primo mayor me lo mostró cuando era muy joven. La portada me pareció increíble porque vi la imagen de un rayo caer y justamente en donde estaba cayó uno. Fue como la combinación entre el sonido y la imagen. Desde ahí me enamoré del metal y escuché otras grandiosas bandas que me inspiraron como Judas Priest, Iron Maiden, entre otras. Pero, en particular, la batería de ese álbum me atrapó y me motivó a aprender a tocarla desde aquel entonces.

Sabaton regresa después de once años a encontrarse con un público colombiano ávido de su sonido. | Foto: Jens De Vos

SEMANA: ¿Tiene más inspiraciones musicales diferentes al rock pesado y que le hagan plantearse seguir evolucionando como músico?

H.V.D.: Sí, de hecho, me gusta retarme a mí mismo y tocar ritmos en los que no soy muy bueno. Por ejemplo, durante todos los años he dominado la técnica de tocar el doble bombo; sí, me encanta, pero intento explorar nuevos sonidos, quiero salir de mi zona de confort e intentar cosas nuevas. Soy un gran fan de la música en general; mencionaba algunos artistas de metal que amo, pero también escucho otros géneros; puedo escuchar desde Slayer hasta valorar lo grandiosos que son Fleetwood Mac. Incluso, a veces puedo obtener inspiración de música que no es de mi agrado (risas). Puedo escuchar canciones de artistas pop que no me gustan y decir “yo haría esto para cambiar ese ritmo” y me funciona. Me gusta explorar todo tipo de música.

SEMANA: Muchas gracias por su tiempo y bienvenidos a Colombia. ¡Nos vemos el 9 de mayo!