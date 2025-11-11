No es sorpresivo que Megadeth haga más de un concierto en Bogotá, y el que lo haga en la que anunció como “su última gira” habla bien de la relación entre la agrupación y una ciudad siempre dispuesta a rendirse a Dave Mustaine, a sus músicos y a los himnos que conjuran. La última vez que pasó por la capital, en 2024, la icónica banda de thrash dejó dos fechas de alta resonancia. La gente, liderada por un club de fans apasionado y proactivo como pocos, la recibió como lo suele hacer, con gestos coordinados de cariño generalizado.

Ahora, bueno, se presenta la oportunidad de vivirlo de nuevo, quizá por última vez... Megadeth regresa a Bogotá en la que será su gira mundial de despedida, This Was Our… Life Tour, que según su líder marcará el cierre de más de cuatro décadas de carrera. Las fechas elegidas para este adiós inolvidable han sido el 26 y el 27 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. La primera ya se agotó, la segunda espera por su acción...

Hay fanclubs en Colombia, y luego está el fan club de Megadeth... | Foto: Esteban Vega La-Rotta

Fundada en 1983 por el legendario Dave Mustaine, Megadeth cambió para siempre el rumbo del heavy metal con su virtuosismo técnico, su velocidad demoledora y sus letras cargadas de crítica y reflexión. Con más de 50 millones de discos vendidos, un Grammy, y décadas de música que ha tocado y movido a generaciones, la banda ha dejado una huella imborrable en la historia de la música.

Sobre esta gira, Mustaine ha afirmado que el grupo quiere despedirse “en la cima y en sus propios términos”, ofreciendo a los fans una experiencia que rinda homenaje a su legado. El tour recorrerá varios continentes, con Sudamérica como una de sus paradas más esperadas, y promete ser una celebración del poder, la energía y la historia del thrash metal.

En el escenario de Bogotá, Mustaine estará acompañado por Teemu Mäntysaari (guitarra), James LoMenzo (bajo) y Dirk Verbeuren (batería), una formación que ha revitalizado el sonido clásico de Megadeth con la fuerza y precisión que siempre los ha caracterizado.

James LoMenzo (bajo, en la foto), Teemu Mäntysaari (guitarra) y Dirk Verbeuren (batería) acompañarán a Mustaine. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

En una era en la que las giras de despedida generan algo de duda razonable (gracias a bandas como KISS que se han despedido unas 10 veces), es pertinente la pregunta sobre si será esta la última oportunidad para ver a Megadeth y a Vic Rattlehead en vivo en Colombia.

La presencia de Vic Rattlehead siempre notable... ¡de él hay que despedirse también! | Foto: Esteban Vega La-Rotta

Si lo es, o si no lo es, no cambiará mucho la energía, aunque se puede esperar bastante añoranza en esa noche de lunes 27, la última vez que se verá a Megadeth (ojalá, hasta nuevo aviso). Inevitablemente, serán noches históricas, cargadas de riffs inolvidables, saltos, coros cantados (“Qué chimba, Megadeth”, uno de esos infaltables), conatos de pogo y un homenaje constante al hombre que lo hizo suceder durante tanto tiempo...

El 'Mariscal Mustaine' como solía llamarle Andrés Durán en 'El Expreso del Rock', se despide por partida doble de la ciudad. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

Vale anotar que para el que será su último disco, que se llamará Megadeth, la agrupación dejó de lado su eterna riña con Metallica (banda de la que Mustaine fue expulsado luego de trabajar fuerte en la música de Kill ‘Em All, entre otros riffs). ¿Cómo se manifiesta esta paz? En ese trabajo discográfico incluirá un cover de “Ride the Lightning”, canción del disco homónimo de la banda más grande metal del planeta, que en parte él ayudó a escribir. Más allá de esa participación, Mustaine explicó a varios medios que la iniciativa nace de un lugar puro, y que se trata también de reconocer a un guitarrista y compositor enorme como lo es James Hetfield.