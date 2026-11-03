En 1990, Latinoamérica seguía creando una identidad musical única. Para finales de ese siglo, grandes agrupaciones y artistas de la región ya habían logrado posicionarse y, hasta hoy en día, siguen marcando a cientos de personas.

Mariah Carey le dio la bienvenida a la Navidad 2026 con inesperada transformación

Grupos como Café Tacvba, de México; Los Prisioneros, de Chile; y Soda Stereo, de Argentina, marcaron un antes y un después del rock latinoamericano. Sin embargo, como era de esperar, Colombia no se quedó atrás, y es que en plena capital del país también comenzó a surgir una de las bandas más importantes del género.

Sin duda, la historia de Aterciopelados, agrupación conformada principalmente por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, es un cuento bastante curioso, ya que empezaron con el nombre de Delia y los Aminoácidos para posteriormente cambiarlo por el que hoy en día casi todos los conocen.

Aunque haya mucho que contar sobre este par, uno de los acontecimientos que marcó la carrera de Echeverri y Buitrago fue el lanzamiento del álbum La pipa de la paz, un disco que los llevó a ser la primera agrupación colombiana en ser nominada a los Grammy Awards en la categoría de Mejor álbum de rock latino/alternativo en 1998.

Aterciopelados celebra 30 años de La Pipa de la Paz en el Movistar Arena Foto: Guillermo Torres / Semana

Este hecho marcó a la industria del país, tanto que, 30 años después, múltiples personas se siguen emocionando con cada una de las canciones que conforman este LP. Tanto así que se siguen llenando escenarios completos como el del Movistar Arena, lugar que fue protagonista este 30 de octubre para celebrar el trigésimo aniversario de La pipa de la paz.

Un encuentro que, sin lugar a dudas, fue cosita seria y que dejó a varios de los asistentes saltando y cantando con cada uno de los temas que interpretaron.

Además, como aseguró Echeverri, el concierto fue “un desfile de estrellas”, ya que varios artistas como Sofía Córdoba, La Muchacha, Martina La Peligrosa, Beto Cuevas, Anita Tijoux y Manuel Medrano llegaron a acompañar a Aterciopelados a interpretar varios de sus grandes éxitos.

Aterciopelados celebra 30 años de La Pipa de la Paz en el Movistar Arena Foto: Guillermo Torres / Semana

Fue un espectáculo largo, que duró casi tres horas y en el que se tocaron alrededor de 25 canciones. Sin embargo, en casi ningún momento el público paró de corear y bailar los temas.

Tal cual como si se armara un rompecabezas, todas las personas que se subieron a ese escenario tuvieron un momento para brillar, el cual fue acompañado durante toda la noche por el arrollador carisma de Andrea Echeverri.

Asimismo, cada uno de los elementos colocados en el lugar formaba parte de un gran álbum, que se convirtió en una de las piezas fundamentales para completar la experiencia que se vivió esa noche.

Aterciopelados celebra 30 años de La Pipa de la Paz en el Movistar Arena Foto: Guillermo Torres / Semana

Escuchar a Aterciopelados no es solo oír una parte de la historia de Colombia, también es conectar con la gran variedad de sonidos, voces e instrumentos que conforman al país; con todos esos géneros musicales y artistas que han llevado álbumes o canciones como La pipa de la paz a lo más alto de la industria musical, tanto en nuestro territorio como a lo largo del mundo.

Un hecho que se vio durante el espectáculo por ese 30.º aniversario, en el que los instrumentos colombianos tuvieron un gran protagonismo. Sin embargo, uno de los momentos que más se destacó fue cuando la agrupación de joropo Cimarrón hizo presencia, regalando un instante que a más de uno le erizó la piel o, en términos de Aterciopelados, “El Estuche”.

La celebración del álbum terminó convirtiéndose en un recorrido por buena parte de la trayectoria de la banda y por los sonidos que han acompañado al rock colombiano durante las últimas décadas. Una noche en la que canciones como Miss Panela, Expreso Amazonía y Baracunatana, entre otras, demostraron que continúan más vivas que nunca y que forman parte de “La Voz de la Patria”.