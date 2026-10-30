Altafulla confirma que es ‘Malo pal amor’ y abre una nueva etapa musical

A veces parece que el problema no es que no llegue el amor, sino que uno ya no quiera volver a intentarlo. Esa parece ser la conclusión a la que llega Altafulla en Malo Pal Amor, su nuevo lanzamiento: una canción para quienes han dado demasiado, han terminado con el corazón roto y, por ahora, prefieren dejar el romance en pausa.

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La canción llega después de una campaña de expectativa en redes sociales en la que Altafulla compartió con sus seguidores su propio relato de soltería.

A través de publicaciones en las que afirmaba ser malo para el amor y llevaba la cuenta de sus días sin pareja, el artista convirtió una experiencia personal en una conversación con su público. Ahora, con el estreno de “Malo Pal Amor”, esa narrativa encuentra su banda sonora.

Con una propuesta tropical urbana y una energía hecha para moverse, el sencillo aborda el lado menos idealizado de las relaciones: ese momento en el que enamorarse deja de parecer un plan atractivo y la decisión de estar solo se convierte en una forma de protegerse.

Entre melodías pegajosas y frases directas, Altafulla le pone ritmo a una sensación reconocible: querer disfrutar, salir y pasarla bien, sin volver a exponerse a una decepción amorosa.

“Confirmado por la NASA, soy malo pal amor”, canta el artista en una de las líneas más memorables del tema.

Con humor y un lenguaje cotidiano, la canción convierte el desamor en una declaración que se puede cantar a todo volumen, bailar y compartir con quienes también han decidido tomarse un descanso sentimental.

Malo Pal Amor también representa un nuevo capítulo en la evolución musical de Altafulla.

La canción conserva la conexión del artista barranquillero con los sonidos urbanos, mientras explora una propuesta de tropical urbano, melodías directas y una energía bailable. Es una nueva muestra de una búsqueda artística que continúa ampliando los matices de su identidad musical.

En esta canción participa Alejandro Patiño, conocido como MOSTY, uno de los nombres destacados de la música urbana colombiana.

Con una trayectoria internacional y créditos en canciones de artistas como J Balvin, Karol G, Maluma, Feid y Juanes, MOSTY ha sido parte del desarrollo del sonido urbano colombiano que ha conquistado audiencias en todo el mundo.

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El lanzamiento llega en una etapa de crecimiento para el artista, que continúa consolidando su carrera musical y explorando nuevas formas de conectar con el público. Recientemente, Altafulla recibió su primer disco de platino por Quizás en otra vida, colaboración junto a Dímelo King, Zaider y Luister La Voz, que alcanzó los 8,8 millones de reproducciones en streaming.

Con Malo Pal Amor, transforma la soltería en una declaración musical: no siempre se trata de buscar a alguien, a veces se trata de disfrutar el momento, recuperar la tranquilidad y dejar que el amor espere. Por ahora, la prioridad es otra: cantar, bailar y pasarla bien.