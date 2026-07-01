Melissa Martínez apareció con Altafulla en el Mundial 2026 y reaccionó a rumores sobre un supuesto romance

El Mundial 2026 ha desatado toda clase de reacciones y situaciones en plataformas digitales, debido a las imágenes que quedan registradas en videos y fotos de los asistentes.

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Una de las que se robó las miradas de los curiosos fue Melissa Martínez, quien apareció en medio del evento deportivo, trabajando y creando contenido con medios nacionales. La celebridad lució prendas de la Selección Colombia, disfrutó con otros presentadores y se mostró bastante eufórica en estas fechas.

La periodista deportiva no dudó en dejar evidencia de esta experiencia, consolidándose como uno de los talentos más reconocidos de la industria del periodismo y el entretenimiento.

Sin embargo, en medio de la fiesta futbolera, Melissa Martínez captó las miradas de algunos curiosos al aparecer junto a Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos 2. Ambos estuvieron con El Mindo, trabajando con una famosa marca de cerveza.

“Fuera de lugar... bueno. Estoy ilusionada 🙏⚽️✨ Gracias equipo por una tarde-noche épica en USA, por la entrega, la pasión y la energía que se sintió dentro y fuera de la cancha“, escribió en unas postales.

“Estos momentos son los que recuerdan por qué amamos tanto este deporte y por qué vale la pena cada esfuerzo del camino. Seguimos construyendo esta historia paso a paso, disfrutando el presente y agradeciendo la oportunidad de vivir experiencias que alguna vez fueron solo sueños”, agregó.

Ante estas fotos, muchos especularon que la presentadora y el cantante estaban en un supuesto romance, dándole fuerza al rumor a través de las plataformas digitales.

En medio de las suposiciones, Melissa Martínez, que fue clara sobre el matrimonio con Matías Mier, decidió reaccionar ante la información, poniéndole freno a aquellos que la unían amorosamente al barranquillero.

“Pero qué tanto invento, Dios”, escribió en una cuenta de Instagram, asegurando que todo se trataba de una mentira.

La famosa, con este comentario, detuvo a aquellos que la vinculan sentimentalmente con el artista, teniendo en cuenta que sostiene una relación con otro hombre, lejos de los medios.