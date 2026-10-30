Alkilados renueva su sonido para cantarle al despecho con el rap mexicano en “¿Qué me pasa?”

​La agrupación colombiana Alkilados, el artista mexicano Yubeili y el productor Alka Produce se unieron en el lanzamiento de “¿Qué me pasa?”, una canción que navega entre el reggae pop y el rap, abordando las dudas emocionales que surgen al intentar superar una relación pasada.

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​El proyecto nació a partir de la iniciativa de Juanito, integrante y vocalista de Alkilados, quien tras escuchar el tema “Lo Intenté” —interpretado por Yubeili y producido por Alka— propuso una alianza creativa que conecta los sonidos urbanos de México y Colombia.

​La composición de “¿Qué me pasa?” se dio en un contexto especial para la agrupación pereirana. Según detalló Juanito atraves de su equipo de prensa, la jornada de grabación ocurrió inmediatamente después de su participación como invitados en el concierto de J Balvin en el estadio de Pereira.

​“Llegué al estudio cargado de mucho cariño y muchísima gratitud por nuestra gente, como en uno de esos días en los que uno entra en una nube, inspirado. La canción fluyó muy fácil y se hizo sin pretensiones”, afirmó Juanito.

El músico explicó además que la canción integra elementos característicos del sonido de Alkilados, como el ukelele y las guitarras slide, combinados con la identidad de producción de Alka Produce.

​La producción musical estuvo a cargo de Alka Produce reconocido en el mundo del rap latinoamericano por sus trabajos con figuras como Nanpa Básico, Charles Ans y Santa RM, aporta una identidad que complementa el estilo de Yubeili, quien recientemente se presentó en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

​Uno de los elementos más destacados del lanzamiento es su propuesta audiovisual. Dirigido por el propio Juanito y producido ejecutivamente por Daniela Castillo a través de la casa productora MYCELIO, el videoclip oficial se rodó utilizando exclusivamente efectos prácticos, sincronización de pantallas y trucos de cámara en vivo, para evitar el uso de IA.

​La trama narrativa sigue a una protagonista que, al despertar, comienza a ver a los intérpretes aparecer de manera coordinada en las pantallas de teléfonos móviles, tabletas, computadores y televisores.

La dinámica visual convierte a las pantallas en parte de la narrativa del video que juega con la persecución, la ilusión óptica y el humor, representando cómo los recuerdos de una relación pueden reaparecer en cualquier lugar y en las redes.

​El lanzamiento coincide con una etapa de actividad internacional y social para Alkilados. La agrupación confirmó presentaciones en territorio venezolano, incluyendo un concierto en la Concha Acústica de Bello Monte en Caracas junto a La Mosca Tsé-Tsé y James Lakay, programado con un componente benéfico: un porcentaje del recaudo de boletería será destinado a apoyar a familias damnificadas por eventos sísmicos recientes en ese país.

​De igual forma, la banda anunció una gira por Perú con fechas confirmadas en ciudades como Pucallpa, Lima, Huánuco y Arequipa.

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Esta gira internacional mantiene la línea de trabajo comunitario que la agrupación ha mostrado en Colombia, donde recientemente participó en el Volveremos Fest para apoyar la reactivación económica y comercial de Pereira tras el terremoto registrado hace poco meses y que también impacto en la región del Eje Cafetero.

​Con “¿Qué Me Pasa?”, Alkilados, Yubeili y Alka Produce consolidan una apuesta conjunta entre el pop latino, el reggae y la música urbana independiente de la región.