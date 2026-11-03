El próximo 14 de noviembre, FILMO – Film Music Orchestra presenta un gran tributo sinfónico a dos de los compositores más influyentes de la historia del cine. A las 7:00 p. m., el Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibirá HANS ZIMMER VS. JOHN WILLIAMS, un gran tributo sinfónico a dos de los compositores más reconocidos e influyentes de la historia de la música cinematográfica.

El compositor John Williams es conocido por increíbles composiciones para películas icónicoas como 'Star Wars', 'Jurassic Park'. 'E.T.' y 'Jaws'. Foto: Shannon Finney/Getty Images

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Presentado por FILMO – Film Music Orchestra, el espectáculo propone un recorrido en vivo por los universos musicales de Hans Zimmer y John Williams, dos creadores cuyas composiciones han trascendido la pantalla para convertirse en parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Una experiencia que combina la fuerza del sonido cinematográfico contemporáneo con la majestuosidad de las grandes melodías orquestales.

Ya tiene plan para el 14 de noviembre. Foto: cortesía FILMO

Un espectáculo que regresa tras conquistar al público bogotano

En 2024, Hans Zimmer Vs. John Williams se presentó ante un Movistar Arena completamente lleno, en una noche que confirmó la conexión del público colombiano con las grandes bandas sonoras del cine y el formato sinfónico. Ahora, FILMO regresa con esta experiencia a uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Bogotá: el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Un espacio que recibirá un espectáculo pensado para revivir, a través de la música en vivo, algunas de las historias que han marcado la historia del cine. Más que un concierto, será un encuentro con esas melodías que evocan aventuras, viajes galácticos, mundos fantásticos, héroes inolvidables y emociones que permanecen mucho después de que aparecen los créditos finales.

El compositor Hans Zimmer es conocido por sus inolvidables bandas sonoras para películas como 'Inception', 'Gladiator' y 'Dune'. Foto: Ricardo Rubio/Europa Press/Getty Images

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De Star Wars a Interstellar: un viaje por las grandes bandas sonoras del cine

El repertorio reunirá algunas de las composiciones más emblemáticas de ambos maestros, en un recorrido por películas que han definido generaciones y transformado la manera de experimentar el cine. El público podrá disfrutar de la épica de Star Wars, la magia de Harry Potter, las aventuras de Piratas del Caribe y Jurassic Park, así como la intensidad de Gladiator, Dune, Batman, Superman, Indiana Jones y Man of Steel.

A este viaje musical se suman piezas de Interstellar, Inception, El Rey León, El Último Samurái, Kung Fu Panda, E.T. y Jaws, en un repertorio que conecta diferentes generaciones de espectadores a través de la música. La propuesta de FILMO invita a redescubrir estas composiciones desde la fuerza de una orquesta en vivo, donde cada arreglo, cada instrumento y cada crescendo evocan la dimensión emocional y narrativa que ha convertido estas bandas sonoras en auténticos clásicos.

Aquí, el 'setlist' de la noche venidera. Foto: cortesía FILMO

Dos universos musicales, una experiencia sinfónica

Hans Zimmer y John Williams representan dos aproximaciones fundamentales a la música para cine. Mientras Zimmer ha construido un lenguaje sonoro que combina la potencia orquestal con texturas contemporáneas y atmósferas envolventes, Williams ha dejado una huella imborrable con sus grandes temas melódicos, su riqueza sinfónica y su capacidad para crear identidades musicales inolvidables. El encuentro de estos dos universos en un mismo espectáculo convierte a Hans Zimmer Vs. John Williams en una invitación para los amantes del cine, la música sinfónica y las grandes experiencias en vivo.

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Información del evento

14 de noviembre de 2026; 7:00 p. m.; Teatro Jorge Eliécer Gaitán; Boletería: filmo.com.co/boleteria | Tuboleta.